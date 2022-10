Approvato il bando dalla Regione Basilicata per erogazione contributi per i non metanizzati

“La Giunta regionale di Basilicata, nella seduta odierna, ha approvato il bando che stanzia 88 milioni a fondo perduto, per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica alimentati da fonti rinnovabili e/o sistemi di accumulo di energia elettrica. Nell’ordine: Impianto Fotovoltaico connesso in rete, Impianto Solare Termico, Impianto micro eolico, Sistema di accumulo, Pompa di calore. I beneficiari della misura hanno diritto al consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta attraverso gli impianti oggetto del contributo. Il vantaggio per i cittadini è notevole. Nel caso dei pannelli solari o fotovoltaici, la durata media è di 25 anni. Un risparmio durevole, sostenibile e strutturale. Si tratta dell’altra gamba della legge sul “gas gratis a tutti i lucani”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

In questo caso l’installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Nel caso di condomini, l’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione di parere favorevole da parte dell’assemblea condominiale. Il contributo di cui alla presente misura può coprire fino al 100% della spesa ammissibile (IVA inclusa) ed è cumulabile con gli incentivi statali. Sarà l’operatore economico, ossia il soggetto abilitato all’esecuzione degli impianti presso gli immobili dei soggetti beneficiari della misura, su delega del beneficiario, a presentare la domanda. In tal modo coinvolgeremo anche i tecnici lucani. Sono coperte anche le spese tecniche e i costi delle pratiche amministrative connesse alla realizzazione degli interventi”, aggiunge l’assessore regionale all’ambiente ed energia, Cosimo Latronico.

ECCO LE FAQ:

Cosa prevede il bando per i non metanizzati? Si tratta di un contributo a fondo perduto, per l’acquisto e l’installazione di: Impianto Fotovoltaico connesso in rete, Impianto Solare Termico, Impianto micro eolico, Sistema di accumulo, Pompa di calore.

Quale sarà il vantaggio per i cittadini? I beneficiari della misura hanno diritto al consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta attraverso gli impianti oggetto del contributo.

Quanto dura il vantaggio per i cittadini? Per il ciclo di vita degli impianti. Nel caso dei pannelli solari o fotovoltaici, la durata media è di 25 anni.

Chi sono i beneficiari? Le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, sono proprietarie o usufruttuarie delle unità immobiliari oggetto dell’intervento aventi le seguenti caratteristiche:

• utilizzate come residenza anagrafica;

• ubicate all’interno del territorio della Regione Basilicata e non allacciate alla rete del metano;

• regolarmente censite al N.C.E.U.

• titolari di contratto di fornitura elettrica per utenza domestica residenziale sull’immobile oggetto dell’intervento, rilevabile dalla bolletta

• proprietari (o titolari di diritto di usufrutto) di unità abitative indipendenti, non in Condominio, situate nel territorio regionale;

• proprietari (o titolari di diritto di usufrutto) di unità abitative facenti parte di edifici in Condominio, situati nel territorio regionale. In questo caso l’installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione di parere favorevole da parte dell’assemblea condominiale? Si.

Come saranno istruite le istanze? In ordine di presentazione e finanziate nei limiti della dotazione finanziaria.

Il contributo di cui alla presente misura può coprire fino al 100% della spesa ammissibile (IVA inclusa)? Sì.

La procedura per la concessione del contributo quante fasi prevede?

a. prenotazione delle risorse finanziarie;

b. domanda di erogazione del contributo.

Chi presenta la domanda? L’operatore economico, ossia il soggetto abilitato all’esecuzione degli impianti presso gli immobili dei soggetti beneficiari della misura, su delega del beneficiario.

Quali caratteristiche deve avere l’operatore economico?

a. installatori abilitati;

b. nel caso di installazione di pompe di calore, essere in possesso, ove previsto, della certificazione di cui al D.P.R. 146/2018 e ss.mm.ii

c. disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata, firma digitale e SPID/CNS.

Quando sarà possibile presentare le domande? Le richieste potranno essere compilate ed inviate a partire dalle ore 08 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Basilicata.

Il contributo previsto dal presente Avviso è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche? Si, anche per quelle previste per l’acquisto dei medesimi beni e servizi, a condizione che l’importo complessivo delle agevolazioni pubbliche ottenute, cumulate, non sia superiore al prezzo di acquisto dei beni e servizi agevolati, comprensivi di IVA.

Il contributo verrà erogato direttamente al Beneficiario? Sì, in caso di presentazione di fatture quietanziate; nel caso di presentazione di fatture non quietanziate il contributo sarà erogato all’operatore economico, previo mandato all’incasso sottoscritto dal Beneficiario.

Sono coperte anche le spese tecniche e i costi delle pratiche amministrative connesse alla realizzazione degli interventi? Sì.

Qual è la potenza massima installabile? Non deve essere superiore alla potenza impegnata dall’utenza a cui l’impianto di produzione viene connesso.

I sistemi di accumulo possono essere abbinati ad un impianto fotovoltaico esistente? Sì.

In quale caso posso accedere al bando per installare una pompa di calore? Solo se si è dotati di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (esistente o ex novo).