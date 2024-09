Appello per la donazione di sangue presso la sede AVIS al Kiris Hotel

In questi giorni si sta nuovamente verificando sull’intero territorio regionale una gravissima emergenza sangue.

A causa di tale evento il numero di donatori si è notevolmente ridotto e, conseguentemente, anche la scorta di emocomponenti.

La sezione comunale di Avis Marsicovetere lancia ancora una volta un accorato appello ai donatori di sangue: “Il Sangue significa vita”, anche perché la domanda di sangue e di emocomponenti è cresciuta negli ultimi anni, in quanto sono aumentati i trapianti e gli interventi di elevata complessità.

A fronte di questa maggiore richiesta nel periodo estivo (dovuta anche all’aumento degli incidenti automobilistici e motociclistici) si riscontra, per una serie di motivi, una diminuzione dei donatori.

Il paradosso è drammatico: la scienza medica progredisce e può salvare sempre più vite, ma se manca il sangue tutto diventa inutile.

Le caratteristiche di un complesso ospedaliero comprendono un’attività terapeutica di elevata complessità e determinano una costante richiesta di sangue e suoi derivati. Ad esempio: un’attività di trapianto richiede il contributo di molti donatori di sangue, a volte anche più di cento. Ebbene è possibile salvare una vita ed a queste 100 persone donare sangue non procura dolore, non danneggia il fisico e non comporta pericolo.

Chi dona sangue è sicuro di aver aiutato un’altra persona in modo diretto ed insostituibile salvandole la vita.

Spesso non bastano le numerose campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione riguardo la donazione. Che fare allora? La soluzione è in ognuno di noi, nel nostro buon senso e nell’amore per il prossimo, che è tempo di riscoprire.

Il dono del sangue è necessario in modo costante, tutti i giorni, perchè alcuni emocomponenti, sono molto delicati e scadono in pochissimo tempo. Per questo è indispensabile distribuire le donazioni in modo regolare.

I Servizi trasfusionali dei nostri Ospedali necessitano di sangue, di piastrine e di plasma per i pazienti ricoverati in ospedale, per i pazienti che trasfondono cronicamente e per le emergenze.

Si invitano pertanto tutte le persone in buona salute e di età compresa tra i 18 ed i 60 anni e che pesino almeno 50 chili a presentarsi Domenica 15 settembre 2024 dalle ore 7:30 alle ore 12:00, al nostro Punto di Raccolta Sangue presso il Kiris Hotel.

La richiesta maggiore è rivolta ai donatori con gruppo “0” Rh sia neghativo che positivo.

Chiediamo, perciò, uno sforzo straordinario a tutti cittadini, in particolare ai giovani: recatevi nei centri trasfusionali e donate!

Donare il sangue è un atto di solidarietà, un gesto semplice – ha concluso – con il quale è possibile salvare molte vite.