Antonio Rubino: area moderata e riformista sempre piu “centro” di riferimento della regione

“Voglio affermare che ho diritto, oggi più che mai, a definirmi di centro: distante dai sovranismi e dai populismi che hanno fatto sempre male al Paese.

Sono certo che agli elettori e ai cittadini non interessi il tema di quale possa essere un centrosinistra buono o cattivo. Perché se fosse quello il tema sarebbe da chiarire una volta per tutte che il centro cattolico moderato in Italia e in Europa ha una storia e una identità politica prestigiosa almeno quanto quella della sinistra, se non di più. E pensare di imporre, ancora, dopo decenni, quel pensiero imperfetto secondo il quale la sinistra ha tutte le verità in tasca mentre tutti gli altri sbagliano a prescindere è veramente scoraggiante nel 2022.

La realtà è che c’è un fermento politico maturato dopo 25 anni di bipolarismo in Italia che non può che germogliare in contesti nuovi dove il merito e la chiarezza non hanno targhe imposte. Ho i miei valori e li difendo, mi occupo di quei temi concreti sventolati dai segretari di partito, posso ben dire che mi sento schierato, con un’anima e idee chiare. Sarebbe il momento di ascoltare e guardare oltre i vecchi steccati ideologici.

Ad esempio sono schierato dalla parte del garantismo e non del giustizialismo, da quella delle politiche di sviluppo e nuove opportunità e non con assistenzialismo…ecco parliamo di questo direi agli amici del Partito Democratico Basilicata e non di patenti da assegnare solo se ci si definisce di sinistra.

Credo che sia un bene avere uno sguardo internazionale, ma un nuovo pensiero riformista servirà in Basilicata per arginare la destra sovranista, non per la Colombia o la Francia. Perché Bogotà è importante mentre Policoro è Basilicata!”

Antonio Rubino (Responsabile enti locali Italia Viva Basilicata)