Annunci lavorativi Adecco in Basilicata. Diverse figure nel settore Oil&Gas in Val d’Agri

Adecco ricerca le seguenti figure:

RESPONSABILE DI MANUTENZIONE Il candidato ideale è preferibilmente laureato in Ingegneria (meccanica, elettrica, gestionale, meccatronico), ed ha una soddisfacente padronanza della lingua inglese (scritta e parlata) oltre ad aver maturato un’esperienza di 3/5 anni in realtà industriali complesse con forte propensione all’automazione,

preferibilmente nel settore chimico/metalmeccanico.

Dispone inoltre di conoscenze non scolastiche delle tematiche relative alle infrastrutture hardware, alla gestione della manutenzione di impianti e macchinari nonché alle dinamiche gestionali di stabilimenti industriali in generale. La risorsa si occuperà principalmente di:

Stilare un corretto programma di manutenzione preventiva sugli impianti e di verificarne l’attuazione.

Stilare una lista dettagliata dei pezzi di ricambio critici a seguito di una analisi dei rischi ben dettagliata.

Verificare la programmazione degli interventi ordinari e straordinari di manutenzione e controllarne l’efficacia.

Proporre soluzioni innovative e interventi volti a migliorare l’affidabilità degli impianti.

Migliorare la comunicazione relativa alle problematiche riscontrate in campo con l’Ingegneria di Processo

Acquista i pezzi di ricambio e si relaziona con i vari fornitori. Si richiede conoscenza del Cad e delle normative e direttive italiane e comunitarie, del linguaggio di

programmazione PLC, degli applicativi Microsoft Office a livello avanzato, conoscenza della metodologia Lean.

Completano il quadro la capacità di lavoro in team e il problem solving.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Sede di lavoro: Potenza

FACILITY MANAGER

La risorsa avrà la responsabilità di gestire commesse dal punto di vista tecnico e organizzativo e contratti multiservizi in ambito impiantistico.

Predisposizione elaborati tecnici degli impianti, definizione tempistiche di intervento. Gestione degli ordini dei materiali e verifica del ricevimento dello stesso attraverso la funzione logistica. Gestione dei budget in relazione agli immobili e servizi, elaborazione report economico -finanziari, quantificazione materiali e manodopera, predisposizione offerte, controllo costi.

Supervisione del personale rispetto alla esecuzione delle attività e del rispetto delle tempistiche.

Requisiti richiesti:

-Diploma indirizzo tecnico o laurea preferibilmente in indirizzo ingegneria edile/civile;

-Esperienza consolidata nel ruolo, conoscenza dei sistemi e impianti degli edifici residenziali;

-Utilizzo dei principali tools dedicati alla gestione dei processi manutentivi ( infocad, SAP, ZMaintenance).

Completano il profilo la capacità di lavoro in team con tutte le funzioni aziendali di supporto alla commessa.

Inserimento: Inquadramento e retribuzione commisurata alla seniority.

Zona di lavoro: presso clienti siti a Roma.

SALDATORI

Ricerchiamo per importante azienda cliente n.2 saldatori a filo continuo.

Le risorse saranno inserite nel dinamico contesto aziendale di produzione ed avranno il compito di effettuare saldature di componenti in metallo.

Rappresenta requisito fondamentale aver maturato esperienza nel ruolo ed è preferibile il possesso di

patentino da saldatore.

Inoltre, è’ preferibile avere esperienza in uno dei seguenti metodi di saldatura:

– elettrodo;

– filo continuo;

– MIG/MAG.

Si offre contratto a tempo determinato con inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: hinterland materano.

TIRAFILI CABINISTI LINEE AEREE

Per importante azienda leader nella progettazione, costruzione e manutenzione di reti interrate e aeree di trasporto e di distribuzione energia, Adecco Italia S.p.A. seleziona TIRAFILI CABINISTI LINEE AEREE, in possesso di Profilo Enel D.

Le risorse si occuperanno di montaggio ed operazioni di manutenzione di linee aeree di distribuzione elettrica mt/bt.

Requisiti:

– Gradito diploma tecnico in ambito elettrico

– Esperienza pregressa come elettricista industriale/manutentore elettrico

– In possesso di DPI di 3° Livello

– Disponibilità a lavori in alta quota

– Disponibilità a trasferte settimanali

Zona: provincia di Torino.

Inserimento: inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva seniority. Contratto iniziale a tempo

determinato con possibilità di successivo inserimento aziendale.

IMPIEGATA/O ADDETT/O ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Per società di consulenza, nostra cliente, si ricerca un’impiegata/o addetta/o all’amministrazione del personale.

La risorsa selezionata deve aver maturato le seguenti competenze:

-predisposizione e gestione della documentazione relativa ai rapporti di lavoro;

-elaborazione cedolini paga e calcolo dei relativi adempimenti fiscali;

-gestione contabile del personale;

-gestione archivio e reportistica relativo alla normativa del lavoro.

Si richiede:

-percorso di studi in materie giuridico/economiche;

-conoscenza di software gestionali per la contabilità aziendale (preferibilmente TeamSystem) e dei principali

strumenti informatici d’ufficio;

-disponibilità immediata.

Si offre rapporto di lavoro dipendente.

Inquadramento e retribuzione commisurata all’esperienza.

Luogo di lavoro: Provincia di Matera.

RESPONSABILE TEMPI E METODI

La risorsa dovrà occuparsi di garantire il controllo dei tempi di esecuzione delle singole attività produttive e verificarne la fattibilità.

Si coordinerà con l’area manutenzione e qualità nel rispetto degli standard qualitativi.

Analizzerà i processi produttivi e i flussi di produzione, verificando coerenza fra i carichi di lavoro e la capacità produttiva dei reparti e delle linee di confezionamento nel rispetto dei tempi di consegna del prodotto finito, verifica dei tempi di approvvigionamento dei materiali.

Pianificazione e programmazione della produzione in sinergia con la Direzione Aziendale.

Individuazione di azioni utili al miglioramento dei processi, qualifica e gestione dei terzisti.

Redazione della documentazione di produzione.

Requisiti:

Diploma o laurea indirizzo tecnico. Esperienza pregressa nel ruolo con preferenza nella provenienza dal

settore chimico/alimentare/ metalmeccanico.

Conoscenza dei protocolli relativi al settore di riferimento.

Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team e la capacità di coordinare in modo efficiente le varie funzioni aziendali.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Potenza.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-FISCALE

Il/la candidato/a, svolgerà mansioni in ambito amministrativo e fiscale, quali: gestione della liquidazione IVA,

gestione dello spesometro, emissioni DDT, registrazione fatture attive/passive, predisposizione bilancio etc.

Il/la candidato/a ideale è in possesso di:

-Laurea in materie economiche;

-conoscenza di software gestionali per la contabilità aziendale e dei principali strumenti informatici d’ufficio;

-gradita conoscenza del sistema SAP.

E’ richiesta esperienza consolidata nella mansione maturata preferibilmente in contesti aziendali di produzione.

Completano il profilo precisione, gestione ed organizzazione delle scadenze, capacità di lavoro in team e resistenza allo stress.

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: Matera

OPERATORI MACCHINE UTENSILI

Per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo n° 2 operatori su macchine utensili CNC.

Le risorse selezionate dovranno possedere i seguenti requisiti:

-diploma tecnico in ambito meccanico;

-esperienza nel ruolo acquisita su centri di lavoro CNC;

-gradita capacità di lettura del disegno meccanico;

-disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Matera

Si offre contratto in somministrazione di lunga durata.

RESPONSABILE DOCUMENTAZIONE TECNICA E MANUALISTICA

La risorsa, all’interno del team consolidato di progettisti si interfaccerà con i colleghi per l’acquisizione delle

specifiche tecniche e funzionali delle macchine e si occuperà di:

– elaborazione della documentazione tecnica

– redazione manuali di funzionamento ed uso dei macchinari industriali;

– redazione fascicolo tecnico;

Requisiti richiesti:

– Laurea in ingegneria meccanica (primo livello o magistrale);

– Buona conoscenza pacchetto MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);

– Capacità di lettura disegni tecnici meccanici;

– Capacità di lettura schemi elettrici;

– Eventuale conoscenza della Direttiva Macchine 2006/42/CE e della Norma Sicurezza Macchinari EN ISO 13849;

– Discreta conoscenza lingua inglese;

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza maturata.

Luogo di lavoro : provincia di Matera

TORNITORE CNC

Adecco Filiale di Melfi ricerca un Tornitore CNC per importante azienda metalmeccanica nostra cliente.

La risorsa selezionata dovrà avere i seguenti requisiti:

– esperienza significativa nel ruolo, acquisita su torni con controllo fanuc e mazak;

– competenze nella programmazione e nell’attrezzaggio macchine.

Si offre contratto di somministrazione a termine con prospettiva.

Luogo di lavoro: Potenza

DISEGNATORE SOLIDWORKS

Per importante azienda del settore di produzione manifatturiero Adecco Italia S.p.A. ricerca DISEGNATORE

SOLIDWORKS.

Il profilo selezionato verrà inserito nell’area tecnica e dovrà occuparsi della produzione di elaborati grafici di componenti meccanici attraverso Solidworks.

La risorsa si dovrà interfacciare con il responsabile dell’ufficio tecnico e seguirà l’iter di produzione.

Requisiti richiesti:

-Laurea in ingegneria meccanica;

-esperienza pregressa nel ruolo;

-conoscenza del software SOLIDWORKS.

Completano il quadro la capacità di organizzazione dell’attività in autonomia, l’orientamento al risultato e spirito di iniziativa.

Inserimento: Inquadramento e retribuzione commisurata all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: Matera.

OPERAIO SETTORE ELETTRICO – L.68/99 art.18

Si richiede:

-diploma ad indirizzo tecnico;

-precedente esperienza in azienda del settore elettrico;

-disponibilità immediata;

Si offre iniziale contratto a termine con possibilità di inserimento diretto.

Luogo di lavoro : provincia di Potenza

OPERAIO METALMECCANICO (Categoria protetta L.68/99 ART 18)

Il candidato ideale:

-deve aver conseguito il diploma tecnico;

-deve aver maturato esperienza, anche breve, all’interno di aziende di produzione.

Completano il profilo proattività, entusiasmo e voglia di crescere.

Si offre opportunità di stabilizzazione diretta con l’azienda.

Sede di lavoro: hinterland materano

MANUTENTORI ELETTROMECCANICI

La risorsa dovrà occuparsi della manutenzione elettromeccanica dei macchinari al fine di garantire lo standard di qualità in collaborazione con il responsabile di manutenzione.

Requisiti:

-Diploma tecnico in ambito elettrico /elettronico

-Esperienza pregressa in ambito manutenzione industriale

-Conoscenza di base delle attrezzature di officina, capacità di lettura di disegni tecnici, schemi elettrici e

codici PLC.

-Utilizzo strumentazione tecnica di ricerca guasti

-Conoscenza dei principi di programmazione PLC.

Completano il profilo la capacità di analisi e la flessibilità.

Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento aziendale.

Luogo di lavoro: Provincia di Matera.

OPERAIO MACCHINE UTENSILI CNC

Per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo n° 2 operatori su macchine utensili CNC.

Le risorse selezionate dovranno possedere i seguenti requisiti:

-diploma tecnico in ambito meccanico;

-esperienza nel ruolo acquisita su centri di lavoro CNC;

-gradita capacità di lettura del disegno meccanico;

-disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Potenza

Si offre contratto iniziale a termine con prospettiva di lunga durata.

1 QA/QC Manager.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

-verifica del rispetto degli standard specifici richiesti dal processo di qualità;

-gestione del programma di qualità stabilito dal contractor e/o dal cliente;

-coordinare e monitorare le attività in modo da garantire un processo fluente;

-condurre riunioni di follow-up e di allineamento con contractor e sub-contractor;

Si richiede:

– titolo di studi ad indirizzo tecnico

– disponibilità a trasferte su cantieri in territorio nazionale (Toscana e Lombardia)

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento diretto.

Luogo di lavoro: provincia di Matera

HSE COORDINATOR

La risorsa, si occuperà di coordinare le attività di sicurezza, prevenzione e valutazione;

-valutare i rischi ed individuare le misure correttive per garantire la sicurezza;

-curare i rapporti con gli organi e le amministrazioni competenti inerenti la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente;

-tenere costantemente aggiornato l’insieme documentale necessario per gli adempimenti normativi; -strutturare il piano di sicurezza;

-supportare nell’aggiornamento e monitoraggio dei KPI;

-supportare la preparazione delle richieste tecniche (ad es. per l’acquisto dei DPI), la valutazione tecnica delle offerte;

-collaborare con i colleghi e supervisionare quelli subordinati per assicurarsi che contribuiscano efficacemente alla performance delteam;

-supporta il programma di onboarding/induction per garantire la continuità formativa di team;

-contribuisce a garantire una circolazione efficace della documentazione HSE all’interno dell’organizzazione, compresi tutti gli stakeholder interni ed esterni;

-gestire le relazioni con il committente.

Si richiede:

-titolo di studi ad indirizzo tecnico;

-attestazioni/abilitazione alla professione di HSE;

-esperienza importante nel ruolo di Coordinator in ambito Oil&Gas;

-esperienza nel coordinamento della sicurezza su attività quali sollevamenti, lavori in spazi confinati, montaggio ponteggi;

-Conoscenza approfondita legislazione in materia di sicurezza e ambiente.

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

HSE SUPERVISOR

La risorsa sarà responsabile di supervisionare tutte le attività in ambito sicurezza e si occuperà di:

-verificare la corretta redazione e l’aggiornamento della documentazione relativa alla Sicurezza

-gestire e supervisionare le attività operative, di cantiere e non;

-gestire i rapporti con gli enti/aziende incaricati dei controlli ispettivi. Il/la candidato/a ideale dovrà possedere i

seguenti requisiti: – diploma ad indirizzo tecnico – abilitazione alla professione di HSE; – esperienza pregressa in contesto Oil&Gas;

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva

esperienza Luogo di lavoro : provincia di Potenza

CONTABILE DI CANTIERE (SETTORE OIL&GAS)

La risorsa selezionata si occuperà di:

-contabilità di cantiere (misure, economie e prezzari)

-contabilità diretta e dei subappaltatori

-rendicontazione dei lavori.

-gestione rapporti con i Tecnici e i Capo Cantiere di campo ai fini della elaborazione della documentazione

Requisiti richiesti:

-diploma ad indirizzo tecnico

-Esperienza pregressa di almeno 2 anni maturata in analoga posizione.

Si offre inquadramento a tempo determinato con possibilità di inserimento successivo.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA – SETTORE OIL&GAS

N° 20 MANUTENTORI MECCANICI SU PIPING

Si richiede:

– competenze nel montaggio e smontaggio industriale, riparazioni apparecchiature di varia tipologia (scambiatori, agitatori, tenute meccaniche,);

– competenze nel montaggio e manutenzione piping;

– competenze nella manutenzione su flange, valvole e tubazioni;

– competenze nel montaggio strutture portanti (Pipe Rack);

Gradite precedenti esperienze come:

-Tubista Industriale

-Montatore meccanico

-Manutentore meccanico (Piping, Vessel, Flange)

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza

Luogo di lavoro: Val D’Agri

STRUMENTISTI ELETTROSTRUMENTALI

N° 5 STRUMENTISTI ELETTROSTRUMENTALI.

Si richiede consolidata esperienza in attività di :

-installazione e manutenzione di strumentazione di controllo e regolazione

-interventi per il controllo e la taratura degli strumenti sia analogici che digitali sulle linee di processo (Piping)

– interventi su strumentazione collegata ad impianti gestiti da PLC e non.

– lettura ed interpretazione di schemi elettrici e di processo

– ricerca guasti

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettive di medio-lungo periodo.

Luogo di lavoro : Val D’Agri

ADDETTI ALLA MAUTENZIONE ELETTROSTRUMENTALE

N° 10 MANUTENTORI ELETTROSTRUMENTALI

Si richiede:

– Esperienza nel campo dell’impiantistica di cantiere Oil&Gas;

– Conoscenza degli schemi elettrici, simbologia e linguaggio tecnico;

– Esperienza nella manutenzione degli impianti elettrici MT e BT;

Gradite precedenti esperienze come:

-Elettricista elettrostrumentale

-Elettricista industriale

-Manutentore elettrico

Si offre inquadramento a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza con prospettive di inserimento diretto.

Luogo di lavoro: Val D’Agri

Per ulteriori dettagli sugli annunci e per CANDIDARSI accedere al sito:

https://www.adecco.it/offerte-lavoro?basilicata%2c+italia&xy=40.6431%2c15.9700&display=15&r=100

ricercare la posizione di interesse tra gli annunci pubblicati dalla Filiale di Melfi. La ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi. Il servizio è gratuito

Adecco S.r.l.

Filiale di Melfi – Viale D’Annunzio, 56 – 85025 Melfi (PZ)

Tel. 0972 662224 – Fax 0972 250141

e-mail: melfi.dannunzio@adecco.it

Orari: Lunedì – Venerdì dalle 9 alle 1