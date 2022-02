Anche in Basilicata parte il progetto “RESPIRO Rete di Sostegno per Percorsi di inclusione e Resilienza con gli Orfani speciali”

E’ attivo anche in Basilicata il progetto RESPIRO, Rete di Sostegno per Percorsi di inclusione e Resilienza con gli Orfani speciali. La finalità del progetto Respiro è raggiungere tutti gli orfani speciali, figli e figlie dei femminicidi, con un modello di intervento e di cura che tenda alla standardizzazione ma salvaguardi e promuova la prossimità e le relazioni personali.

”Respiro” si basa su una rete molto ampia di partner, uno per regione, e vede come capofila la cooperativa sociale Irene ‘95, impegnata da 25 anni in servizi e progetti a favore di bambini e famiglie in difficoltà.

In Basilicata unico soggetto di riferimento è il il Ce.St.Ri.M. Onlus – Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali nasce nel 1995 con l’intenzione di offrire servizi alla persona e a ogni individuo in difficoltà. In questi 25 anni ha realizzato un centro di studi e ricerche per dare corpo alla necessità di formazione; il servizio “Donna e libera”, per accogliere donne vittime di tratta, sfruttamento lavorativo, sessuale e violenza di genere; l’ambulatorio medico “Salam”, per migranti; la “Fattoria Burgentina”, un centro socio-educativo a sostegno di persone diversamente abili; la Fondazione Interesse Uomo, una fondazione antiusura per aiutare persone in gravi difficoltà economiche. Si occupa anche delle nuove generazioni attraverso progetti di Cultura della Legalità nelle scuole della Regione.