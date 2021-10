Amministrative nel potentino. Conferme e sorprese a Grumento, Paterno, San Martino, Sarconi e Tramutola

Tra ieri e oggi sono stati 124.989 gli elettori chiamati alle urne in Basilicata per le elezioni amministrative. Sono 20 i centri della provincia di Potenza che sono andati al voto per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Ecco i nomi dei sindaci:

Per Balvano: Sindaco Di Carlo Ezio con 696 voti;

Per Campomaggiore : Sindaco Blasi Nicola con 295 voti;

Per Cancellara : Sindaco Genzano Francesco con 598 voti;

Per Carbone : Sindaco Mastropietro Mariano con 349 voti;

Per Castelluccio Inferiore : Sindaco Campanella Paolo Francesco con 1.060 voti;

Per Fardella : Sindaco Coringrato Mariangela con 213 voti;

Per Ginestra : Sindaco Pompa Fiorella con 345 voti;

Per Grumento Nova : Sindaco Imperatrice Antonio Maria con 800 voti;

Per Lauria : Sindaco Pittella Giovanni Saverio Furio con 4.142 voti;

Per Melfi : Sindaco Maglione Giuseppe con 1.253 voti;

Per Oppido Lucano : Sindaco Mirco Evangelista con 1.400 voti;

Per Paterno : Sindaco Gioia Tania con 949 voti;

Per Rionero in Vulture : Sindaco Di Nitto Mario con (in aggiornamento)

Per San Chirico Raparo : Sindaco Vincenzo Cirigliano con 441 voti;

Per San Martino d'Agri: Sindaco Mario Antonio Imperatrice con 277 voti;

Per Sarconi : Sindaco Tempone Giovanni con 758 voti;

Per Teana : Sindaco Vincenzo Marino con 338 voti;

Per Tramutola : Sindaco Luigi Marotta con 1.692 voti;

Per Trecchina : Sindaco Fabio Mercante con 1.134 voti;

: Sindaco con 1.134 voti; Per Viggianello: Sindaco Antonio Rizzo con 1.734 voti.