All’ospedale di Villa d’Agri operativo ambulatorio per la salute mentale degli adolescenti

A partire dal mese di ottobre è operativo, presso il presidio ospedaliero di Villa d’agri, l’Ambulatorio multidisciplinare per gli esordi psicopatologici dell’adolescenza, età 16 – 23 anni.

“Si tratta – afferma l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone – di una iniziativa importante che ha l’obiettivo di individuare precocemente i disturbi psicopatologici gravi con esordio in epoca adolescenziale, al fine di un trattamento precoce.

L’intervento precoce, infatti, aumenterebbe la recovery dei pazienti, con un minore rischio di cronicizzazione del disturbo, minori tassi di disabilità e compromissione del funzionamento generale, sociale e lavorativo e minore ricorso al ricovero ospedaliero. Un obiettivo, fra l’altro, già indicato nel Piano Nazionale Salute Mentale del 2013 che evidenziava la necessità di avviare esperienze cliniche sperimentali dedicate alla fascia adolescenziale, ponendo particolare attenzione agli esordi psicopatologici. Ma oggi, alla luce del periodo pandemico che abbiamo attraversato, questa attività di prevenzione è diventata assolutamente indispensabile. Solitudine, emarginazione, paura sono l’oggetto delle segnalazioni raccolte da diversi istituti di ricerca dal mondo giovanile durante la pandemia da coronavirus. Emblematica la ricerca effettuata da Telefono Azzurro che ha evidenziato come durante il lockdown, molti bambini e ragazzi abbiano sperimentato un senso di solitudine, a causa della chiusura delle scuole e in generale dell’impossibilità di uscire di casa. Non è un caso che anche le Nazioni Unite hanno lanciato un monito, con la presentazione del rapporto con le linee guida sulla salute mentale e il covid-19 esortando gli Stati membri perché dessero impulso alle azioni globali per la Salute Mentale. Anche in questo caso la Basilicata intende farsi trovare pronta rispetto a questi temi. Ringrazio – conclude Leone – tutti i componenti dell’equipe che per competenza e professionalità sono certo saprà dare le risposte più adeguate alle attese dei cittadini interessati da queste problematiche”.

L’Ambulatorio sarà attivo tutti i giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Si accederà tramite prenotazione al CUP regionale su invio del Medico Curante.