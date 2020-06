All’Avis di Marsicovetere raccolta di sangue record

Sarà stata la vigilia della Giornata Mondiale del Donatore prevista per domani 14 giugno o semplicemente un piccolo, grande gesto per aiutare chi ha bisogno che è continuata la straordinaria risposta dei donatori della sede AVIS di Marsicovetere. Nella giornata di oggi, 13 giugno, si sono ordinatamente messi in fila per effettuare la propria donazione nella sezione comunale presso il Kiris Hotel, aperta nonostante i tempi più lunghi di attesa per rispettare le procedure di sicurezza.

Un picco mai registrato di ben 38 donazioni ed altre richieste che non è stato possibile esaudire.

Siamo orgogliosi dei donatori, dei volontari, dei dirigenti e del personale Avis che dimostrano di essere più forti del virus. Grazie alla loro generosità e pazienza possiamo mettere a disposizione del nostro servizio Trasfusionale un grande numero di sacche di sangue, per aiutare chi, anche in questa situazione, ha bisogno tutti i giorni di questo prezioso dono. Il loro esempio dimostra che “solidarietà” non è una parola da usare all’occorrenza, ma una scelta di vita.

Fanno piacere le dimostrazioni di affetto da parte di tanti di loro, per i quali riportiamo le parole di una nostra cara donatrice: “Avere la consapevolezza che un po’ di me scorre nelle vene di altre persone, mi appaga”.

Perciò, per non disperdere questa straordinaria forma di solidarietà, chi desidera diventare donatore può contattare la nostra associazione, perché il bisogno di sangue c’è e ci sarà sempre







Poi l’appuntamento da non perdere è DOMENICA 14 GIUGNO in diretta streaming ore 21.00, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue proclamata dalla Organizzazione mondiale della sanità la seconda tappa del tour 2020 di Riso fa buon streaming,” per seguire dal palco virtuale di YOUTUBE di RISO FA BUON SANGUE streaming la comicità per la promozione della donazione di sangue”, Ospiti il Presidente di AVIS Nazionale Gianpietro Briola e vari Presidenti di AVIS regionali e comunali.

GRANDI comici e cantanti, da Zelig: Francesco Damiano, Leo Mas, Davide Stefanato, Paolo Favaro, Susanna Fontana e da The voice of Italy Alberto Lionetti.

Per vedere la diretta ore 21’00 clicca qui sotto:

YOUTUBE https://tinyurl.com/y7sgjp5s

FACEBOOK https://fbapp.us/yt/370938472683

SITO UFFICIALE www.risofabuonsangue.it

SITO RADIO www.radiorcs.it