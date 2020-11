Alla scoperta del “Piccolo Nido di Ilaria – Scuola per l’infanzia bilingue”

Siamo stati ospiti della Scuola per l’infanzia bilingue fondata e diretta dalle sorelle Adele e Ilaria La Scaleia.

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, a Tramutola c’è uno spazio in cui i bambini possono ancora imparare, giocare e divertirsi in totale sicurezza.

Qui di seguito il tour virtuale della struttura:

Servizio di Andrea Mario Rossi

riprese e montaggio di Gianfranco Grieco