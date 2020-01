Alla scoperata dei dialetti con Lucanum Route e le Pro Loco

Send an email





Per la giornata nazionale del dialetto promossa per il giorno 17 gennaio dall’Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, la PMI innovativa iInformatica e il Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata promuovono un nuovo quiz nel gioco gratuito “Lucanum Route” alla scoperta dei dialetti lucani.

“Il quiz inserito nelle caselle brigante del gioco per smartphone – fanno sapere Rocco Franciosa, presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata e Vito Santarcangelo, amministratore PMI iInformatica – consiste in un audio in vernacolo da interpretare con un set di risposte possibili da interpretare.

Un modo interessante per non dimenticare e valorizzare le tipicità linguistiche del territorio della Basilicata, in linea con la mission del progetto Lucanum.

L’app Lucanum – continuano – è liberamente scaricabile da qualsiasi utente da App Store o Google Play o tramite https://app.lucanum.it

I quesiti già presenti sull’app riguardano i comuni di Barile, Brindisi Montagna, Filiano, Corleto Perticara, Stigliano, San Mauro Forte, Oliveto Lucano, Policoro, Maratea, Tricarico, Matera, Montescaglioso, Pietrapertosa, Tramutola e Bella. Chiunque può contribuire all’iniziativa inviando i propri audio territoriali.

“Un’ iniziativa originale – concludono Rocco Franciosa Presidente regionale Pro Loco UNPLI e Vito Santarcangelo, amministratore PMI iInformatica – che rappresenta un’ ulteriore valorizzazione territoriale effettuata dalla sinergia fra Lucanum e le Pro Loco della Basilicata”.