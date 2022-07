“Alla ricerca dei sapori perduti”, a Spinoso il 12 e 13 agosto

In questi due anni, l’agosto spinosese non è stato lo stesso. La mancanza di una delle sagre più longeve e conosciute della Basilicata si è fatta sentire, ma finalmente stiamo per tornare: prendete il vostro cappello da esploratore del buongusto, si riparte alla ricerca dei sapori perduti!

Organizzata dalla Pro Loco Spinoso, dall’ Amministrazione Comunale e da centinaia di volontari, la sagra è giunta alla XXII ed.

Un viaggio tra profumi, gusti e sapori che parlano l’antica lingua della semplicità e della tradizione.

12 taverne, dislocate nel centro storico del Borgo, una per ogni mese dell’anno, proporranno i piatti tipici e più amati della gastronomia lucana.

– 12 agosto “Serena Della Monica & le Ninfe della Tamorra”

– 13 agosto “I Vico Musica Popolare”