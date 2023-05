Aliandro su istituto tecnico agrario di Villa d’Agri

“Un fiore all’occhiello dell’istruzione in ambito agrario è sicuramente l’istituto tecnico tecnologico di Villa d’Agri, che ci ha ospitati ieri in un incontro importante per il settore del latterio- caseario lucano.

Un incontro – sottolinea il consigliere della Lega Basilicata Gianuario Aliandro – che ha consentito a diversi interlocutori istituzionali, dell’istituto tecnico e del settore, di parlare di un’eccellenza della nostra Basilicata. Un settore che sta conoscendo uno sviluppo enorme, in specie considerando che l’Italia è il più grande produttore di formaggi DOP in Europa.

Immaginare che si faccia formazione già nella scuola, consente di fornire un giusto equilibrio, tra istruzione e formazione, offrendo ai diplomati l’opportunità di scegliere se continuare gli studi universitari, praticare la libera professione, lavorare presso caseifici o aziende del settore, oppure intraprendere un’attività autonoma di trasformazione del latte. Per questi motivi è una scuola di grandi potenzialità, considerando la facilità con la quale gli allievi, terminato il ciclo di studi, trovano collocamento nel mondo del lavoro. Peraltro le aziende del settore lattiero-caseario della Val d’Agri possono partecipare attivamente alla formazione degli studenti sia anche ospitando i ragazzi in stage.

Più in generale – continua Aliandro- dobbiamo puntare su tutto il settore agricolo, che è il fulcro dell’economia della nostra regione e che sta conoscendo una resistenza e una forza solo parzialmente intaccata dai due anni di pandemia e caro energia. La regione Basilicata ha riservato una grande attenzione in bilancio a queste problematiche e ne continuerà a riservare anche nel prosieguo della legislatura. “