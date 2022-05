Aliandro: Pnrr consente finanziamento progetto acquedotto lucano

“Grande progetto quello finanziato con 49 milioni di euro per l’ammodernamento della rete idrica della Basilicata, puntando su un innovativo sistema di gestione e sull’applicazione delle “best practices” internazionali per contenere al massimo le perdite. La Basilicata è noto a tutti è un importante bacino idrico, del quale beneficia non solo la nostra regione, ma anche i territori limitrofi.“ Così il consigliere Lega Gianuario Aliandro che sottolinea: “ tra i progetti finanziati con fondi europei, questo ha sicuramente un impatto preminente sulla nostra economia, e può rappresentare un significativo passo in avanti in materia di tutela ambientale, nel rispetto dell’agenda europea 2030.

Diciotto i comuni interessati dal progetto: Barile, Calvello, Corleto Perticara, Ferrandina, Grassano, Lauria, Marsicovetere, Maschito, Matera, Melfi, Paterno, Pisticci, Pomarico, Potenza, Rionero in Vulture, Stigliano, Tito e Viggiano. Si prevede la sostituzione di 72.000 vecchi contatori con misuratori smart che consentiranno il monitoraggio dei consumi.

Un lavoro, quindi, che coinvolgerà l’intera regione, caratterizzata come sappiamo da una morfologia tipica dei territori montani.

Contribuire al processo nazionale ed europeo di transazione energetica, ed essere sulla scena con progetti importanti come questo – prosegue Aliandro- ci ricorda quanto la Basilicata sia terra di risorse e materie prime fondamentali nello scenario economico nazionale e quanto una buona politica possa orientare la qualità della vita della nostra regione nei prossimi decenni.”