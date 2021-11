Aliandro: “Pd ha sfasciato la Basilicata, con 30 anni di malgoverno

“La sinistra lucana ha governato (male) la nostra Regione per 30 anni. Noi abbiamo ereditato una situazione disastrosa, con una Sanità allo sfascio, lo spopolamento, la corruzione, l’inefficienza della macchina amministrativa e una gestione esclusivamente clientelare della macchina amministrativa. Adesso non serviranno le buone intenzioni di tre giovani candidati alla Segreteria del Pd, di cui uno già decaduto, perché i lucani sanno bene chi c’è dietro di loro e non vogliono tornare indietro.

Consiglierei ai nuovi volti del Pd di uscire dalla logica della propaganda e di chiedere conto ai loro “padrini” politici di tanti anni di malgoverno, piuttosto che essere strumentalizzati per nascondere i veri padroni del Pd lucano. Le giovani generazioni devono sfidare il sistema, non coprirlo”. Lo afferma in una nota Gianuario Aliandro, capogruppo della Lega-Salvini premier nel Consiglio regionale della Basilicata.