Aliandro nuovo capogruppo della Lega in Consiglio Regionale

Si è riunito il gruppo del Consiglio regionale della Lega Basilicata alla presenza degli assessori Fanelli e Merra, dei consiglieri Cariello, Aliandro, Sileo in presenza e Zullino ed il Presidente Cicala da remoto unitamente al Sen. Marti, commissario regionale Lega, al Sen. Pepe ed al coordinatore regionale enti locali Cicala Amedeo.

Oggetto importante della riunione la nomina del capogruppo e del vice capogruppo della Lega in seno al Consiglio regionale della Basilicata.

Dopo un ampio confronto all’unanimità si è deciso di nominare capogruppo della Lega in Consiglio regionale Gianuario Aliandro e come vice capogruppo il consigliere Zullino.

“Attraverso queste nomine – si legge – il partito è convinto di poter dare nuovo impulso all’azione politica e di poter velocizzare ed attuare in maniera più incisiva quello che è il programma della Lega in Basilicata e dell’attuale maggioranza di centro destra. Al capogruppo Aliandro ed al suo vice Zullino un in bocca al lupo da parte di tutta la Lega Basilicata”.