Aliandro: “completare i nuovi padiglioni dell’ospedale di Villa d’Agri”

“L’ospedale di Villa d’Agri richiede il completamento dei nuovi padiglioni. È quanto sollecito da quattro anni, alla luce delle richieste già inoltrate per cui è necessario provvedere all’utilizzo dei fondi ministeriali previsti per gli ospedali.

Mi riferisco allo stanziamento a valere sull’accordo di programma ex art. 20 della legge 67/1988, per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e nuove costruzioni di ospedali.

Una cifra disponibile, che la Giunta regionale deve richiedere, di 8.000.000 di euro utili al completamento dei nuovi padiglioni dell’ospedale di Villa d’Agri. Non si può aspettare oltre, anche alla luce del nuovo piano di riorganizzazione della sanità della Basilicata. L’efficienza piena di presidi sanitari già riferimento imprescindibile di intere aree del territorio, deve essere al primo posto. Al pari di quanto fatto in altre regioni, auspico che l’assessore Fanelli proceda all’attivazione di questi fondi per il nosocomio valdagrino”.

Così in una nota il consigliere regionale Gianuario Aliandro.