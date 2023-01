Aliandro: “Approvata mia mozione su ampliamento personale ATA”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del consigliere regionale Gianuario Aliandro.

“La cronica carenza del personale scolastico, sta mettendo in difficoltà l’intero sistema, compromettendo la qualità della didattica, la gestione dei servizi e la sicurezza degli studenti.

Questo alla base dell’esigenza di presentare una mozione in consiglio regionale sul tema del personale Ata, perché la scuola, se privata di una parte essenziale del personale, non può garantire il pieno svolgimento delle lezioni e lo standard di sicurezza minimo.”

Così il consigliere Aliandro che sottolinea:

“ è indispensabile ampliare l’organico del personale Ata, a livello nazionale e conseguentemente regionale, relativamente all’anno scolastico in corso e ai successivi anni scolastici, per programmare le attività dei singoli istituti.

A tal fine , in linea con quanto già accaduto con l’impegno in altri consigli regionali, con la mozione approvata oggi si intende sollecitare il governo regionale a farsi parte diligente in sede di Conferenza Stato Regioni per promuovere misure a sostegno dell’assunzione di nuovo personale ATA.

Ringrazio l’intera assise per la sensibilità mostrata e confido nell’attenzione da parte del governo nazionale rispetto alla nostra istanza .”