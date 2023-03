Alfredo Toscano eletto coordinatore area Val d’Agri della Cgil

Si è svolta l’assemblea della Camera del Lavoro di Villa d’Agri che ha eletto all’unanimità coordinatore della Val d’Agri Alfredo Toscano, di 44 anni, residente a Villa d’Agri e già coordinatore dell’are per la Fp Cgil. Presente il segretario generale della Cgil di Potenza Vincenzo Esposito, i segretari Giuseppe Burdi ed Emanuele De Nicola e i segretari provinciali delle categorie, oltre ai delegati delle più rappresentative realtà lavorative presenti nell’area (Vibac, indotto Eni e Total, Elbe, forestazione, Asp, ospedale di Villa d’Agri, Euro, Promos Sicuritalia). Eletto anche il coordinamento che è già attivo sul territorio per portare avanti le maggiori vertenze. Da Esposito e dalla segreteria della Camera del Lavoro di Potenza gli auguri di buon lavoro a Toscano e a tutto il coordinamento, “punto di riferimento in un’area della provincia strategica per le attività produttive presenti e per la necessità di coniugare il diritto all’ambiente con il diritto al lavoro e alla salute, necessari in questa fase di transizione ecologica e digitale. Un importante presidio di partecipazione e di democrazia a disposizione di tutti”.