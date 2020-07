Alessandro Verre vola nella Cronoscalata della Futa per Under 23 ed è campione toscano degli scalatori

FONTE: BICITV.IT

Anche gli Elite e Under 23 sono stati protagonisti nel grande ritorno della Cronoscalata della Futa, tornata in calendario dopo 22 anni di assenza, per rendere omaggio a Gastone Nencini, il campione toscano che 60 anni fa vinceva il Tour de France.

Ad esultare è stato il lucano Alessandro Verre, giovane 18enne talento della Casillo Petroli Firenze Hopplà, al suo primo anno nella categoria Under 23 che ha anche conquistato il titolo toscano degli scalatori. Con il tempo di 30’10” ha preceduto di 4 secondi il compagno di squadra Edoardo Francesco Faresin. Terza posizione per Alessio Nieri della Mastromarco Sensi Nibali, con un ritardo di 17 secondi dal vincitore (foto Rodella).







Quanto a Verre, domani sarà in gara a Riolo Terme (idem martedì 21) nel doppio appuntamento con le prove di Mountain Bike al fianco del compagno di colori Samuele Carpene. Sempre domani, domenica 19 luglio, il team disputerà la corsa su strada a Imola (ore 15.00), con il finale sul circuito dei Tre Monti: al via Murgano, Raimondi, Cervellera, Tolio e Faresin.