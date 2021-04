Giornata di grandi soddisfazioni per il team Colpack Ballan. Alla vittoria di Boscaro a Pieve al Toppo ha fatto da eco il trionfo di Alessandro Verre a Meldola, nel Forlivese, dove il giovane di Marsicovetere ha conquistato per distacco il Trofeo città di Meldola per dilettanti. Il corridore lucano ha preceduto Gianmarco Garofoli (Team DSM) e Antonio Puppio (Qhubeka Assos Continental).

FONTE: TUTTOBICIWEB

L’Arrivo



La premiazione