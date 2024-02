Al via la terza edizione del concorso Nazionale EpliBriamoci promosso dalla rete Associativa Ente Pro Loco Italiane a valere sulla Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore indetta da UNESCO e che si celebrerà, come ogni anno, il prossimo 23 Aprile. Il concorso “ EpliBiramoci 2024″ con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco è aperto alle classi terze delle Scuole Medie del territorio italiano per attenzionare un tema tristemente attuale e particolarmente caro alle famiglie e cioè quello della “violenza sulle donne” che si manifesta come violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e sociale. A farlo sapere con una nota Rocco Franciosa, Presidente Ente Pro Loco Basilicata il quale sottolinea “come organismo regionale di rappresentanza delle Pro Loco affiliate alle Rete associativa di Terzo Settore EPLI Aps siamo al lavoro anche in Lucania per sensibilizzare la partecipazione degli istituti scolastici e coinvolgere i giovani lucani poichè g li ultimi fatti di cronaca di femminicidio sempre di più dimostrano l’assoluta necessità di un intervento immediato attraverso il delicato lavoro di educazione sociale, partendo proprio dalle nuove generazioni. Abbiamo nominato la commissione regionale – continua Rocco Franciosa – che giudicherà gli elaborati locali e siamo impegnati nell’organizzazione della cerimonia lucana in programma il prossimo 19 aprile 2024 a Potenza. La Commissione lucana – conclude Franciosa – tutta al femminile è composta da Maria Teresa Romeo, vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata e dirigente Pro Loco Pisticci, Rossella Centrone, Presidente Club Unesco del Vulture, Giosea Laviola, dottoressa in psicologia, Elenia Marchetto, giornalista, Angela Lamanna, insegnante e Presidente Pro Loco Palazzo San Gervasio e Pina Passarella, dottoressa in medicina”. Il Presidente nazionale EPLI – Ente Pro Loco Italiane, Pasquale Ciurleo sottolinea “promuoviamo una vera e propria rassegna culturale che tende a coinvolgere tutti gli Istituti Scolastici italiani attraverso la capillare azione delle Pro Loco EPLI e punta ad avvicinare i giovani alla cultura e promuovere le buone pratiche legate in particolar modo alla lettura ed alla scrittura.