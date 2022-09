Al via la seconda edizione di Prime Minister Basilicata

Leadership al femminile, lotta per la giustizia e l’economia di genere, comunità e giornalismo, Europa e democrazia, linguaggi inclusivi e diritti ambientali: sono alcuni dei temi di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne alla sua seconda edizione, in programma dal 2 ottobre 2022 al 18 maggio 2023.

Ventotto allieve, 8 giornate di formazione, 5 incontri a Matera e 3 nelle aree interne, 3 eventi collaterali aperti al pubblico con talk, incontri, presentazioni di libri.

Tra gli ospiti, dopo l’anteprima con Lilia Giugni, che ha approfondito il tema delle ingiustizie economiche e di genere generate dalla rete, il testimone passerà a Rosy Paparella, attivista per i diritti dell’infanzia che affronterà il tema Donne e Potere – Le qualità di una leader.

Sull’economia di genere e le opportunità offerte al mondo femminile si soffermerà l’economista Azzurra Rinaldi. Anche nella seconda edizione, Francesca Cavallo, scrittrice e imprenditrice, racconterà alle allieve di Prime Minister Basilicata la sua esperienza di scrittrice in Usa e Italia, con la presentazione del suo libro, Ho un fuoco nel cassetto, edito da Salani editore.

Al centro delle attività di formazione anche le comunità e le reti femminili con l’esempio di Pessoa Luna Park un nuovo progetto culturale itinerante che mette insieme tre temi fondamentali: ecologia, innovazione e promozione culturale. Di Europa parlerà Virgina Fiume, fondatrice insieme a Marco Cappato del movimento paneuropeo Eumans che promuove iniziative non violente per una piena partecipazione democratica. Giornalismo femminile, scenari di guerra e ruolo dell’informazione saranno le tematiche al centro dell’incontro con la giornalista esperta di Medio Oriente e Africa, Nancy Porsia. Sul linguaggio di genere e l’inclusività si soffermerà la socio linguista e divulgatrice, Vera Gheno. Responsabilità e impegno contro il Global Warming saranno sotto i riflettori durante l’incontro con l’attivista giornalista, Marica Di Pierri. Anche l’ esperta di personal branding, Francesca Parviero, tornerà per la seconda volta alla scuola di Prime Minister Basilicata per approfondire il tema dell’empowerment femminile nel mondo delle imprese.

Coinvolti anche testimonial locali che racconteranno le loro esperienze di successo, insieme a sindaci e sindache dei comuni lucani aderenti all’iniziativa, tra cui Miglionico, Armento, Tito.

