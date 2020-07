Al via la campagna di raccolta del sangue per combattere l’emergenza estate

Con l’arrivo dell’estate aumenta il fabbisogno di sangue: in questo periodo di emergenza sanitaria tanto è stato fatto, ma ancora tanto si può fare per aiutare chi ha bisogno di trasfusioni.

Il fabbisogno di sangue è in costante crescita: molte cure non sarebbero possibili senza la disponibilità di unità di sangue e plasma, basti pensare ai servizi di primo soccorso e di emergenza-urgenza, alle attività di specializzazione come la chirurgia, ma anche le semplici trasfusioni che periodicamente vengono fatte ai pazienti talassemici.

Le donazioni devono essere un impegno costante che diventa maggiore con l’avvicinarsi della stagione estiva e la presenza di un maggior numero di persone che affollano il nostro territorio.

Adesso siamo anche in un momento particolare, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha fatto il suo e le richieste di questo prezioso farmaco, che resta indispensabile per salvare tante vite umane e non viene dispensato in farmacia, occorre averlo sempre pronto e sicuro. Le urgenze non aspettano. E’ un invito a tutte le persone sane ad avvicinarsi alla donazione: un occasione per fare anche un dettagliato controllo sul proprio stato di salute.







Donare sangue è una scelta di solidarietà e civiltà: la disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo di cui ciascuno può usufruire al momento del bisogno.

Essere un donatore di sangue abituale facilita il lavoro dei Servizi trasfusionali degli ospedali: permette una maggiore programmazione della raccolta di sangue, una migliore gestione delle situazioni di urgenza e di emergenza.

Per donare sangue bisogna avere almeno 18 anni, pesare più di 50 Kg ed essere in buone condizioni di salute.

L’appuntamento, pertanto, è per martedì 7 luglio, dalle ore 07:30, alla sede Avis di Marsicovetere che è ospitata presso il Kiris Hotel. Vi Aspettiamo.

il Presidente

Marta Binetti