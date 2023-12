Al via incentivi per l’inserimento dei giovani nell’artigianato

Su proposta dell’assessore allo sviluppo economico e lavoro, Michele Casino, la Giunta regionale ha approvato un Avviso Pubblico per l’attivazione di percorsi formativi nelle aziende artigiane.

“Al fine di arginare il fenomeno dello spopolamento – spiega Casino- la Regione con questo provvedimento intende promuovere l’inserimento dei giovani lucani maggiorenni nel mondo dell’artigianato per il recupero degli antichi mestieri e per avvicinare le nuove generazioni a percorsi professionali con un elevato contenuto di professionalità. Le risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale pluriennale 2023-2025 per la realizzazione dell’iniziativa – conclude Casino – ammontano a 500 mila euro e ai giovani che intraprenderanno questi preziosi percorsi di formazione sarà concessa una borsa di studio di 450 euro mensili, di cui 300 a carico della Regione e 150 a carico del soggetto ospitante”.

Potranno presentare domanda le imprese che operano nel settore dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale con sede operativa in Basilicata. Tra gli impegni del soggetto ospitante: garantire il borsista con l’assicurazione INAIL; ospitare un solo borsista; garantire il tutoraggio e assistere il borsista nello svolgimento delle attività e nel suo coinvolgimento nell’organizzazione imprenditoriale.

La durata della borsa di studio sarà di sei mesi, con un orario settimanale che non potrà essere inferiore a 20 ore, né superiore a 30 ore settimanali.

I borsisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 18 e i 34 anni; essere disoccupati e residenti in Basilicata; aver assolto all’obbligo scolastico; non aver avuto né avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante; non avere rapporti di parentela e affinità entro il secondo grado con il soggetto ospitante.

La presentazione dell’istanza di candidatura da parte del soggetto ospitante potrà essere presentata attraverso la sezione “Avvisi e Bandi” del portale www.regione.basilicata.it

Il sistema “Centrale Bandi” sarà attivo dalle ore 9 dell’08/01/2024 alle ore 20 del 28/02/2024.