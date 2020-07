Al via in Val d’Agri i Concerti dell’orchestra Magna Grecia

Al via sabato 11 luglio, “eMusica in Val d’Agri 2020” la serie di concerti che l’Orchestra della Magna Grecia terrà in alcuni comuni della Val d’Agri. Oltre a Viggiano, che ospiterà il primo appuntamento, seguiranno i concerti a Tramutola (22 luglio), Grumento Nova (1 agosto), Calvello (2 agosto), Villa d’Agri (3 agosto) e Montemurro (7 agosto).

I concerti sono stati promossi e finanziati da Shell Italia E&P SpA , nell’ambito delle attività di Investimento Sociale che la multinazionale anglo-olandese promuove in Basilicata da diversi anni.

Grazie al contributo anche organizzativo di Shell Italia E&P ed alla consolidata e fruttuosa partnership con l’Orchestra Magna Grecia e i comuni ospitanti, arriveranno in Val d’Agri nomi di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e internazionale quali Nino Bonocore, Mario Incudine, Enzo Gragnaniello e Graziano Galatone.







Sotto l’esperta direzione dei Maestri Valter Sivilotti, Maurizio Lomartire e Gianluca Podio l’Orchestra della Magna Grecia regalerà anche quest’anno agli spettatori momenti emozionanti e immersivi nella musica italiana.