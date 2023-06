Al via da Milano le iniziative del MAM di Moliterno dedicate a Rocco Scotellaro

Il giorno 8 giugno alle ore 12:00 si inaugura presso la Biblioteca dell’Accademia di Brera in Milano una mostra dedicata a Rocco Scotellaro, poeta e uomo politico lucano, in occasione del centenario della sua nascita.

Sono in mostra 15 incisioni all’acquaforte e all’acquatinta che Domenico Cantatore volle dedicargli, nel lontano 1974.

Sono opere forti e testimoniano la sensibilità dell’artista verso gli “ultimi”. E, ancora in quegli anni, in Lucania, gli “ultimi” erano la gran parte.

E’ così vero che le foto, coeve, di Pino Latronico da Sarconi, fanno da controcanto, con istantanee che sono sostanza e “peso” del reale.

Dunque un racconto a due voci che sono il crudo pane della poesia e del messaggio politico di Rocco.

Questa mostra è l’apertura delle iniziative che l’Accademia di Brera e il MAM (Musei Aiello Moliterno) andranno a fare.

La seconda sarà a Moliterno il 27 ottobre 2023 a Palazzo Santa Croce.

I maestri di Brera dedicheranno a Scotellaro un’opera di importante formato (cm 100 x 70) per segnare in rosso il suo messaggio di uomo. 20 artisti di caratura nazionale per un omaggio intenso e definitivo.

La terza iniziativa sarà ospitata a Matera.