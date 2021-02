Al via a Calvello un nuovo sistema di tariffazione puntuale nella raccolta differenziata. Un nuova tecnologia e metodica che permetterà di migliorare e incrementare la percentuale della raccolta differenziata, che attualmente si assesta al 67%

Obiettivo è massimizzare il recupero e diminuire la frazione secca indifferenziata e i relativi problemi ambientali e costi di smaltimento.

A partire dal 22/02/2021 verrà introdotta un’importante novità ,sui bidoni del rifiuto residuo sarà applicato un dispositivo elettronico RFID che permette di identificare in maniera univoca il mastello dell’utenza.

Durante la raccolta gli operatori leggono i dati dell’utente e il conferimento puntuale con l’eventuale difformità.

La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa rifiuti (TA.RI) che non si basa esclusivamente sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri quadrati dell’immobile, ma è correlato alla reale produzione di rifiuti.

E’ facile comprendere come si tratti di un metodo che va a premiare i comportamenti virtuosi degli utenti, capaci di differenziare correttamente e di ridurre quindi al minimo i rifiuti non riciclabili.

E’ un cambio di marcia, orientato verso un atteggiamento più attento e responsabile nei confronti dell’ambiente.

Vicesindaco comune di Calvello Giulio Ruggieri