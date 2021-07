Agosto Tramutolese: torna “Tramutola Canta”

Torna “Tramutola Canta”.

La storica kermesse canora che ha visto salire sul palco generazioni di bambini e ragazzi tramutolesi tornerà a svolgersi dal vivo presso l’ampio spazio aperto di Largo San Vito.

Dopo un anno di assenza forzata, a causa della Pandemia da Covid – 19, il festival riapre i battenti.

Come è facilmente immaginabile, tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti contagio attualmente in vigore.

Qui di seguito, la nota dettagliata ed il video di presentazione della manifestazione a cura degli organizzatori.

E sì, dopo il periodaccio che abbiamo vissuto, è proprio il caso di scomodare l’antica formula rituale, perché si intravede, finalmente, una splendida “fumata bianca” sull’Agosto Tramutolese!

Conserviamo ancora tutti nel cuore le istantanee del 30 Agosto 2019, quando una Piazza del Popolo stracolma all’inverosimile rimase letteralmente incollata al palcoscenico fino alle 2 di notte, ad emozionarsi e seguire appassionata quasi cinque ore di spettacolo!

Bene, memori di quella magnifica serata, la Parrocchia Santissima Trinità e la Procura Festeggiamenti Patronali, con il patrocinio ed il prezioso sostegno dell’Amministrazione Comunale, sono lieti di comunicarvi il ritorno, dopo la particolarissima edizione virtuale dell’anno scorso, del tanto atteso e sempre più amato “TRAMUTOLA CANTA”!!!

Nello scrupoloso rispetto dei protocolli anti-Covid e con la prudenza che, doverosamente, deve continuare a contraddistinguere le manifestazioni e le relazioni sociali in questo delicato frangente, siamo convinti che sia giunto il momento di restituire – con semplici, graduali ma significativi passi! – ai bimbi e ai ragazzini della nostra Comunità quella tavolozza di sgargianti colori attraverso i quali soltanto il tradizionale e magico pennello del “Tramutola Canta” è in grado di dipingere di gioia ed emozioni uniche la tela dell’Estate Tramutolese e i Festeggiamenti in onore del nostro Compatrono San Rocco, DOMENICA 29 AGOSTO p.v.

Inevitabilmente, la situazione pandemica che stiamo continuando ad affrontare ci imporrà di apportare delle modifiche – che vi comunicheremo a breve – ai tradizionali schemi della manifestazione ma, ne siamo certi, ne uscirà ugualmente una “Notte Magica”, colma di sorprese e in tutta sicurezza, che ci farà riassaporare appieno il buon gusto della normalità e delle cose belle che siamo sempre riusciti a realizzare insieme…

Come potrete notare dal video di presentazione dell’evento, che vi invitiamo a guardare, il vulcanico ed esplosivo Gruppo de “Gli Ecclesiastici”, la magnifica Band e tutta l’affiatata Squadra sono carichi a mille e non vedono l’ora di imbastire un’edizione memorabile del nostro venerando “Zecchino d’Oro”: la gioventù Tramutolese è pronta a sorprendervi e a coinvolgere e trascinare, con il proprio entusiasmo, grandi e piccini!

Diffondete la notizia e fateci pervenire le iscrizioni dei nostri piccoli grandi “cantanti in erba” entro e non oltre:

SABATO 31 LUGLIO p.v.

scrivendo all’indirizzo mail:

parrocchiatramutola@gmail.com

contattandoci ai numeri:

3391877081

3880765486

oppure:

rivolgendovi ai ragazzi del Comitato Feste o della Band che conoscete o incontrate.