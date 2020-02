ADECCO S.r.l. – Agenzia per il lavoro Filiale di Melfi, RICERCA le seguenti figure professionali:

Per la provincia di Potenza:

• IMPIEGATO ADDETTO ALLA QUALITA’

• ASSISTENTE ALLA POLTRONA

• AUTISTA BETONPOMPA

• MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

• OPERAIO (CATEGORIA PROTETTA)

• IMPIEGATO-CATEGORIE PROTETTE L.68/99 ART.18

• STRUMENTISTA ELETTROSTRUMENTALE

• ADDETTO VENDITA GRANDE DISTRIBUZIONE- CATEGORIE PROTETTE L.68/99 ART.18

• INGEGNERE RESPONSABILE QUALITA’

Per la provincia di Matera:

• DESIGNER D’ARREDO

• IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO

• ADDETTO CUSTOMER CARE MULTILUNGUE

• AUTISTA PAT. C-E

IMPIEGATO ADDETTO ALLA QUALITA’

Adecco Italia S.p.a., per importante azienda cliente, un addetto qualità-settore metalmeccanico.

Il candidato ideale ha conseguito laurea in ingegneria meccanica ed andrà ad acquisire le seguenti competenze:

– Analizzare i cicli di lavorazione ed implementare i metodi e le tecniche di controllo dei processi

– Implementare i documenti / procedure di supporto in uso per le attività di produzione.

– Gestire in collaborazione con le funzioni aziendali le non conformità, azioni correttive e preventive.

– Gradita conoscenza della gestione dei sistemi qualità e WCM.

Si richiede buona conoscenza della lingua Inglese, problem solving e capacità di lavorare in team

Luogo di lavoro: Provincia di Potenza

ASSISTENTE ALLA POLTRONA

La risorsa inserita all’interno di un team di professionisti, si occuperà di:

-gestire i rapporti con i pazienti; di organizzare l’agenda;

-di preparare la postazione di lavoro del dentista;

-di assistere il dentista durante le sedute con i pazienti;

-di preparare i materiali dentali;

-di pulire, disinfettare e sterilizzare i vari strumenti di lavoro;

Il/la candidato/a dovrà essere in possesso dell’attestato ASO;

Completa il profilo un buon utilizzo del Pc (Pacchetto Office, Internet, E-mail)

SEDE DI LAVORO: Vulture Melfese

AUTISTA BETONPOMPA

La risorsa selezionata deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

– abilitazione alla conduzione dei mezzi oggetto di ricerca

– esperienza nel settore e nella mansione

– possesso della formazione in ambito sicurezza

– flessibilità oraria

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Sede di lavoro: Provincia di Potenza

OPERAIO ( CATEGORIA PROTETTA)

Adecco Italia S.p.a. ricerca , per importante Azienda del settore oil & gas

Si richiede:

– iscrizione alle liste delle categorie protette;

– disponibilità immediata;

Completano il profilo:

– pregressa esperienza nella mansione in contesti elettrostrumentali

Si offre inquadramento a termine commisurato all’effettiva esperienza.

Sede di lavoro: Provincia di Potenza

STRUMENTISTA ELETTROSTRUMENTALE

Si richiede consolidata esperienza in attività di:

Installazione, Commissioning, Start-up Impianti, Manutenzione e taratura di strumentazione di misurazione.

Si richiede disponibilità sul territorio della Basilicata e su altri cantieri su tutto il territorio nazionale.

INGEGNERE RESPONSABILE QUALITA’

La risorsa selezionata si occuperà di:

– analizzare i cicli di lavorazione ed implementare i metodi e le tecniche di controllo dei processi;

– omologazione nuovi prodotti / processi;

– gestire le non conformità, azioni correttive e preventive

– pianificare e monitorare i piani di miglioramento

– gestire i sistemi qualità ISO 9001 e IATF (specifica settore automotive)

Si richiede laurea in ingegneria meccanica esperienza nel ruolo, preferibile esperienza dei processi produttivi delle lavorazioni meccaniche su CNC e una buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato Si offrono inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza.

Opportunità di inserimento diretto..

Sede di lavoro: Provincia di Potenza





MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

La risorsa ha maturato precedente esperienza nella manutenzione su macchine utensili ed è in grado di lavorare in autonomia.

E’ richiesta competenza PLC.

E’ Previsto inserimento con contratto in somministrazione.

Titolo di studio :perito elettrotecnico/elettronico/meccanico o diplomato ipsia ad indirizzo

elettrico/elettronico/meccanico.

Luogo di lavoro: provincia di Potenza

ADDETTO VENDITA GRANDE DISTRIBUZIONE- CATEGORIE PROTETTE L.68/99 ART.18

Per importante Azienda cliente del settore Grande distribuzione ricerchiamo ADDETTO/A ALLE VENDITE iscritto alla lista categorie protette (L 68/99).

Si richiede esperienza pregressa come addetto/a vendita e/o scaffalista nel settore GDO, es. supermercati,

ortofrutta, negozi di calzature.

Luogo di lavoro: Provincia di Potenza

IMPIEGATO-CATEGORIE PROTETTE L.68/99 ART.18

Per importante Azienda cliente del settore Servizi ricerchiamo brillanti diplomati o laureati iscritti alle liste di categorie protette (L 68/99) ART.18.

Si richiede:

– diploma tecnico;

– laurea ad indirizzo economico o equipollenti.

I candidati devono avere spiccate doti di precisione, proattività e determinazione.

Luogo di lavoro: Provincia di Potenza

AUTISTA PAT. C-E

Adecco ricerca per importante azienda cliente un autista con patente C-E.

Il candidato deve aver maturato comprovata esperienza nella guida di autotreni e deve essere in possesso della patente C- E e CQC

Si richiede disponibilità a trasferte nelle regioni Sicilia, Puglia e Calabria, possibilità di pernottamento fuori dal comune di residenza.

Luogo di lavoro : provincia di Matera.

Si offre inquadramento contrattuale da ccnl+ indennità di trasferta.

Completano il profilo flessibilità oraria e disponibilità.

DESIGNER D’ARREDO

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

– progettazione d’interni in 2D e 3D;

– effettuare sopralluoghi per rilievi e misure;

– ideare e progettare arredamenti personalizzati;

– definire i disegni esecutivi e supervisionare la realizzazione presso il cliente finale.

Requisiti:

– laurea in architettura o ingegneria;

– ottima conoscenza ed utilizzo di programmi grafici 2D / 3D e capacità di fare render;

– conoscenza dei materiali e lavorazioni per le finiture di interni;

Si offre inquadramento commisurato all’esperienza.

Luogo di lavoro: Provincia di Matera

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO

La risorsa si occuperà:

– dello sviluppo ed acquisizione nuovi clienti

– gestione dei clienti già presenti con attività di back office;

Si richiede pregressa esperienza in ambito commerciale e padronanza delle lingue: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO,TEDESCO.

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Sede di lavoro: Provincia di Matera

ADDETTO CUSTOMER CARE MULTILINGUE

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

– Rispondere alle richieste dei clienti con precisione e puntualità;

– Acquisire ordini e richieste del cliente;

Si richiede:

– Padronanza delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Completano il profilo :

– Buone capacita’ relazionali;

– orientamento al cliente;

– buone capacita’ di problem solving;

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Sede di lavoro: Provincia di Matera

