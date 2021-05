Adecco ricerca diverse figure professionali in Basilicata. Ecco quali

ADECCO S.r.l. – Agenzia per il lavoro, RICERCA:

CUOCO CAPO PARTITA

Adecco S.p.a ricerca per importanti strutture alberghiere n.3 Cuoco capo partita.

Il profilo selezionato, in qualità di Cuoco Capo Partita, si occuperà di dirigere la brigata dedicata.

Nello specifico, si occuperà di:

-preparare e gestire la linea per servizio diurno/serale;

-preparare ed allo stesso tempo supervisionare i commis della partita nella predisposizione e cottura dei piatti;

-mantenere costantemente pulito e ben organizzato il piano di lavoro nel rispetto delle normative vigenti;

-al termine del servizio assicurare il rifornimento delle materie prime.

Requisiti:

-esperienza nel ruolo di Cuoco Capo Partita;

-Conoscenza delle varie partite di cucina;

-Conoscenza delle modalità di preparazione degli alimenti, in particolare delle tecniche di pulitura e di taglio, oltre che delle tecniche di cottura;

-Conoscenza ed utilizzo efficiente di tutti gli strumenti di cucina;

-Conoscenza delle norme igienico-sanitarie (HACCP).

Completano il profilo:

Predisposizione a lavorare in team;

Spiccate doti comunicative e relazionali;

Autonomia e rapidità.

È richiesta:

Disponibilità ad orari flessibili (weekend, festivi);

Disponibilità a lavorare su turni (anche spezzati);

Si offre contratto stagionale, retribuzione ai massimi livelli di mercato con possibilità di vitto e alloggio.

Luogo di lavoro: costa tirrenica lucana.

CAMERIERA/E AI PIANI

Adecco S.p.a ricerca per azienda cliente una/un cameriera/e ai piani.

Nello specifico siamo alla ricerca di cameriera/e ai piani (sia donne che uomini), le quali si occuperanno del riassetto e della pulizia delle camere.

La figura ricercata si occuperà di:

-sistemazione e pulizia delle camere;

-rifacimento dei letti;

-compilazione fogli di lavoro;

-pulizie aree comuni.

Completano il profilo affidabilità, precisione, capacità di lavorare in team e buone doti comunicative.

Si offre contratto a termine per il periodo della stagione estiva (giugno/settembre) con possibilità di alloggio.

RECEPTIONIST

Adecco S.p.a ricerca per azienda cliente una/un Receptionist per la stagione estiva 2021.

Il candidato/a si occuperà delle attività di accoglienza della clientela.

In particolar modo dovrà svolgere le seguenti attività:

-accoglienza e gestione della clientela in tutti i sui aspetti;

-check-in check-out degli ospiti, pagamenti;

-gestione amministrativa, inserimento dati nei portali di settore gestione prenotazioni on-line sito.

Si richiede:

-esperienza nel ruolo;

-buon utilizzo del PC;

-buona conoscenza della lingua inglese.

Completano il profilo: ottime capacità organizzative, eccellenti doti comunicative e di relazione, precisione e affidabilità.

Si offre contratto a termine per la stagione estiva (giugno/settembre) con possibilità di alloggio.

Luogo di lavoro: costa tirrenica lucana.

ADDETTO MAGAZZINO E LOGISTICA

Adecco S.p.a. ricerca per azienda cliente un addetto magazzino e logistica. La risorsa si occuperà di:

-Controllo e gestione della merce in entrata;

-Registrazione della merce;

-Movimentazione della merce;

-Gestione dei rapporti con i clienti;

Si richiede:

– comprovata esperienza nella medesima mansione;

– diploma ad indirizzo tecnico;

– disponibilità a lavoro su turni;

-buona dimestichezza con il pc.

Costituisce un plus: il possesso del patentino per carrello elevatore.

Si offre contratto a termine di lunga durata.

Luogo di lavoro: Matera

COMPONENT ENGINEER

Adecco Italia S.p.a. per importante azienda cliente ricerca: COMPONENTI ENGINEER

La risorsa, in collaborazione con l’intero team di ricerca e sviluppo lavorerà sui prodotti e sistemi nuovi ed esistenti occupandosi di ridurre al minimo il rischio di obsolescenza dei componenti elettronici..

Collaborando con i responsabili dei reparti di di ingegneria, qualità, approvvigionamento e produzione andrà a stabilire i processi di ingegnerizzazione dei componenti occupandosi di:

– rivedere le distinte base di progettazione (BOM), e condurre analisi del ciclo di vita delle parti e collaborare con l’ingegneria, e con il reparto R&D, per sviluppare strategie e soluzioni tecniche alternative per ridurre al minimo il rischio della catena di approvvigionamento;

-monitorare / gestire l’obsolescenza dei componenti attraverso processi interni, utilizzando strumenti IT (SAP / Teamcenter / r BOM REVIEW, IHS, sistema PDM);

-risoluzione di problematiche relative a diminuzione delle fonti di approvvigionamento e fine ciclo di vita dei prodotti, che possono riguardare i vari componenti;

-sviluppare e gestire la documentazione tecnica, e raccomandare strategie di test per la riqualificazione;

Implementare la segnalazione dei problemi relativi ai componenti, e le modifiche alla progettazione lavorando a stretto contatto con il personale di ingegneria hardware.

Si richiede:

Laurea in ingegneria elettronica o elettrica, o materie affini

Esperienza da 3 a 5 anni

Buona conoscenza della lingua inglese, e disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed estero

Completano il profilo caratteristiche personali di autonomia, flessibilità, attitudine al problem solving ed al team working.

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento diretto in azienda.

Sede di lavoro: Potenza

SALDATORI

Ricerchiamo per importante azienda cliente n.2 saldatori a filo continuo.

Le risorse saranno inserite nel dinamico contesto aziendale di produzione ed avranno il compito di effettuare saldatue di componenti in metallo.

E’ requisito fondamentale aver maturato esperienza nel ruolo ed avere competenza in, almeno, uno dei seguenti metodi di saldatura:

– elettrodo;

– filo continuo;

– MIG/MAG.

E’ preferibile il possesso di patentino da saldatore.

Si offre contratto a tempo determinato con inquadramento commisurato all’effettiva esperienza.

Luogo di lavoro: hinterland materano.

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Per importante azienda leader nel settore servizi alle imprese Adecco Italia S.p.A. seleziona RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO.

La risorsa si occuperà del controllo di gestione, budgeting & forecasting, analisi e controllo della contabilità e industriale, predisposizione bilancio delle società del gruppo, elaborazione di progetti di finanziamento e sviluppo di impresa.

Verificherà la corretta applicazione delle norme legislative e contrattuali per il personale in materia di diritto del lavoro.

Supervisionerà bandi e gestione degli incassi e attività di recupero crediti, pagamento fornitori.

Fornirà i report mensili alla direzione in merito all’andamento aziendale e predisposizione del business plan.

Requisiti:

Laurea indirizzo economico, esperienza pregressa nel ruolo non inferiore a due anni in ambiti aziendali.

Conoscenza fluente dell’inglese scritto e parlato.

Disponibilità a trasferte estere.

Completano il quadro la propensione all’attività di coordinamento e sviluppo delle risorse interne.

Zona: Potenza.

Inserimento: inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva seniority.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

TECNICO DEI SISTEMI INFORMATICI

Adecco Italia S.p.a., per azienda cliente, ricerca :

1 TECNICO SISTEMI INFORMATCI.

La risorsa si occuperà di:

– gestione ed amministrazione dei software aziendali: Gespe, Gamma, Sima.

– gestione e manutenzione delle infrastrutture informatiche aziendali (PC, devices, ecc)

– gestione e manutenzione delle reti aziendali.

Si richiede:

-titolo di studi ad indirizzo tecnico (Diploma e/o Laurea)

– precedente esperienza 2/3 anni nel settore informatico;

– esperienza nell’installazione, configurazione e manutenzione postazioni di lavoro con sistema operativo client Microsoft;

– esperienza nell’installazione e gestione ordinaria Server;

– buona conoscenza reti Lan ed apparati di rete;

– configurazione e manutenzione ordinaria routers;

– conoscenza maggiori client di posta e relativa gestione\configurazione;

– installazione e configurazione apparati di stampa;

Si offre inquadramento iniziale a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Vulture-melfese

TECNICO DI LABORATORIO

Per importante azienda cliente operante nel settore analisi ambientali Adecco seleziona un TECNICO DI LABORATORIO.

La risorsa si occuperà della attività di analisi ambientali nello specifico analisi in GC/MS VOCS con la metodica EPA8260.

Risponderà gerarchicamente al responsabile di laboratorio.

I campionamenti saranno effettuati in quota su emissioni convogliate.

L’orario di lavoro sarà compreso tra le 8.00 e le 16.30 dal lunedì al venerdì.

Requisiti richiesti:

Diploma o laurea indirizzo chimico, esperienza pregressa presso centri o aziende che si occupano di analisi ambientali.

Completano il quadro la predisposizione alla negoziazione e la capacità di lavorare per obiettivi.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Matera.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

INGEGNERE SVILUPPO PRODOTTO

Per importante azienda cliente operante nel settore della progettazione meccanica Adecco seleziona uno INGEGNERE SVILUPPO PRODOTTO.

La risorsa si occuperà dello sviluppo dei prodotti seguendo le fasi di progettazione, sperimentazione, integrazione di sistema, validazione e certificazione.

Realizzazione, montaggio e testing di prototipi, gestione fornitori.

Requisiti richiesti:

Ingegnere meccanico / aeronautico/ meccatronico.

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Esperienza pregressa nel ruolo nel settore meccanico e meccatronico nel ruolo della progettazione (CAD, FEM) e sperimentazione nell’ambito automotive e reverse engineering.

Completano il quadro l’ottima capacità di analisi e l’orientamento alla sperimentazione e attività di testing.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Matera.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

PROGGETTISTA MECCANICO SENIOR

Se sei orientato a contesti sfidanti e di tecnologia all’avanguardia questa posizione è per te!!!

Per importante azienda cliente operante nel settore produzione impianti industriali Adecco seleziona un PROGETTISTA MECCANICO SENIOR.

La risorsa si occuperà della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie innovative, progettazione meccanica di macchine o impianti complessi, attività di dimensionamento di cinematismi, trasmissioni e organi meccanici. Progettazione di strutture metalliche attraverso Tekla Structures.

Requisiti:

Laurea ingegneria meccanica, esperienza nel ruolo non inferiore a 3/5 anni, ottima conoscenza della lingua inglese (livello B2).

Conoscenza di software di progettazione 3D (Creo- SolidEdge- Solidworks) e di Autodesk Inventor.

Conoscenza sistemi PDM (Autodesk Vault).

Conoscenza delle lavorazioni meccaniche per deformazione e asportazione.

Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team e all’apprendimento continuo, competenze di problem solving .

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Matera.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR

Per importante azienda cliente operante nel settore della progettazione meccanica Adecco seleziona un PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR.

La risorsa si occuperà dello sviluppo del prodotto in diverse tipologie di materiale, progettazione in particolare ACD/ FEM.

Attività di reverse engineering, realizzazione e montaggio prototipi, supporto nelle fasi di sperimentazione,

validazione e certificazione.

Requisiti richiesti:

Diploma indirizzo tecnico o laurea ingegneria meccanica / aeronautica/ meccatronica.

Esperienza nel ruolo non inferiore a 4 anni nell’ambito della progettazione CAD, FEM e sviluppo di materiale plastico.

Conoscenza Solidworks, Ansys, MS Project.

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Completano il quadro la predisposizione al lavoro in team e l’orientamento alla formazione continua e all’innovazione.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Matera.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

MANUTENTORE CALDAIE

Per importante azienda cliente operante nel settore alimentare Adecco seleziona un MANUTENTORE CALDAIE.

La risorsa verrà inserito nel dipartimento manutenzione meccanica ed elettrica si occuperà della attività di manutenzione elettromeccanica assicurando la continuità delle unità produttive e l’efficienza degli impianti e interfacciandosi costantemente con le altre funzioni dello stabilimento.

Gestione degli interventi condivisi con il Plant Manager.

Requisiti richiesti:

Diploma indirizzo tecnico o laurea ingegneria meccanica / automazione/ elettrica / elettronica, preferibile provenienza da aziende del settore alimentare ed esperienza su caldaie a vapore o in generale su recipienti a pressione. Conoscenza della programmazione dei sistemi di automazione Siemens S7.

Utilizzo di software di gestione della manutenzione predittiva e preventiva.

Completano il quadro la capacità di lavoro in autonomia e di analisi.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Melfi.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

ADDETTO UFFICIO ACQUISTI

Per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico aziendale Adecco seleziona un ADDETTO UFFICIO ACQUISTI.

La risorsa si occuperà della attività di approvvigionamento delle materie prime e semilavorati sulla base di standard determinati dl budget in termini di costo qualità e servizio.

Si occuperà della ricerca e qualifica dei fornitori su mercati nazionali e internazionali, stipula accordi quadro. Trasmissione richieste di offerta e invio ordini di acquisto.

Pianificazione degli acquisti in virtù della ottimizzazione degli stock collaborando con il Responsabile di Produzione.

Attività di negoziazione che riguarderà oltre che l’acquisto di materiali anche i servizi e trasporti.

Preparazione budget relativo agli acquisti annuali e gestione degli acquisti aziendali anche in relazione ai materiali di consumo e beni di investimento, contratti di manutenzione e contratti di leasing relativo all’acquisto automezzi.

Requisiti richiesti:

Laurea preferibilmente indirizzo economico, esperienza pregressa nell’area acquisti di aziende produttive di medie – grandi dimensioni.

Conoscenza delle normative ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015.

Completano il quadro la predisposizione alla negoziazione e la capacità di lavorare per obiettivi.

Livello e retribuzione commisurati alla seniority del candidato.

Luogo di lavoro: Altamura.

I candidati interessati possono inviare la propria candidatura a filomena.italiano@adecco.it

TECNICO PROGRAMMATORE PLC

Per azienda Cliente del settore Oil&Gas, ricerchiamo

1 TECNICO PROGRAMMATORE PLC

La risorsa dovrà occuparsi di :

-programmazione PLC presenti all’interno degli impianti;

-assistenza tecnica e risoluzione problemi su impianti in esercizio;

-installazione componenti e cablaggi all’interno di quadri PLC, Fire&Gas e ESD

Si richiede:

-titolo di studi ad indirizzo tecnico (perito elettrico/elettronico)

-conoscenza della programmazione dei vari tipi di PLC in particolare Siemens (S7-1500, S7 300/400, TIA PORTAL, PROFINET)

-conoscenza dei quadri Fire&Gas/ESD/DCS

-buona conoscenza della lingua inglese (almeno livello B2);

-disponibilità a trasferte sul territorio nazionale;

Luogo di lavoro : Provincia di Potenza

Si offre inquadramento iniziale a tempo determinato commisurato all’effettiva esperienza di lavoro.

RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE

Per importante azienda Cliente operante nel settore della GDO – no food – operante al Centro-Sud, ricerchiamo un Responsabile del Controllo di Gestione (Controller).

Riportando alla direzione aziendale la risorsa si occuperà dell’implementazione del sistema di controllo di gestione e, andando a presidiare i processi di contabilità analitica, monitorerà l’attività e la performance aziendale mediante lo studio e il controllo dell’andamento economico-finanziario, analizzerà gli scostamenti e predisporrà la relativa reportistica gestionale.

Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

-solido Curriculum Studiorum in ambito economico;

-significativa esperienza nel controllo di gestione e/o nell’audit, maturata preferibilmente presso aziende commerciali;

-background contabile e amministrativo.

Completano il profilo personalità determinata, dinamismo, flessibilità e buone capacità relazionali.

La posizione prevede inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato, retribuzione commisurata alla seniority.

TORNITORE CNC

Adecco Filiale di Melfi ricerca un Tornitore CNC per importante azienda metalmeccanica nostra cliente.

La risorsa selezionata dovrà avere i seguenti requisiti:

– esperienza significativa nel ruolo, acquisita su torni con controllo fanuc e mazak;

– competenze nella programmazione e nell’attrezzaggio macchine.

Si offre contratto di somministrazione a termine con prospettiva di inserimento diretto.

Luogo di lavoro: Potenza

OPERAI METALMECCANICI

Per azienda cliente del settore metalmeccanico ricerchiamo n° 3

OPERAI METALMECCANICI

Le risorse selezionate dovranno possedere i seguenti requisiti:

-diploma tecnico in ambito meccanico;

-esperienza acquisita su centri di lavoro CNC;

-gradita capacità di lettura del disegno meccanico;

-disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Potenza

Si offre contratto iniziale a termine con prospettiva di lunga durata

QA/QC (Oil&Gas)

Per importante azienda del settore OIL&GAS, Adecco Italia S.p.a. ricerca:

1 QA/QC Manager.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

-verifica del rispetto degli standard specifici richiesti dal processo di qualità;

-gestione del programma di qualità stabilito dal contractor e/o dal cliente;

-coordinare e monitorare le attività in modo da garantire un processo fluente;

-condurre riunioni di follow-up e di allineamento con contractor e sub-contractor;

Si richiede:

– titolo di studi ad indirizzo tecnico

– disponibilità a trasferte su cantieri in territorio nazionale (Toscana e Lombardia)

Si offre inquadramento commisurato all’effettiva esperienza con prospettiva di inserimento diretto.

Luogo di lavoro : provincia di Matera

