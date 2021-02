Adecco ricerca diverse figure professionali. Ecco come candidarsi

ADECCO S.r.l. – Agenzia per il lavoro Filiale di Melfi, RICERCA:

• FACILITY MANAGER

• IMPIEGATO ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

• MANUTENTORI ELETTROMECCANICI

• IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-FISCALE

• RESPONSABILE DOCUMENTAZIONE TECNICA E MANUALISTICA

• DISEGNATORE SOLIDWORKS

• OPERAIO METALMECCANICO (CATEGORIE PROTETTE L.68/99)

• TORNITORE CNC

• SALDATORI

• INFERMIERA/E

• ARCHIVISTA

• OPERATORE MACCHINE UTENSILI

• IMPIEGATO UFFICIO AMMINISTRATIVO IN STAGE

• RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZA E CONTROLLO

• TECNICO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRO-MEDICALI

• DATA ANALYST

Per ulteriori dettagli sugli annunci e per CANDIDARSI accedere al sito https://www.adecco.it/offerte-lavoro?basilicata%2c+italia&xy=40.6431%2c15.9700&display=15&r=100 ricercare la posizione di interesse tra gli annunci pubblicati dalla Filiale di Melfi.

La ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi. Il servizio è gratuito

Per Informazioni rivolgersi a:

Adecco S.r.l.

Filiale di Melfi – Viale D’Annunzio, 56 – 85025 Melfi (PZ)

Tel. 0972 662224 – Fax 0972 250141

e-mail: melfi.dannunzio@adecco.it

Orari: Lunedì – Venerdì dalle 9 alle 18