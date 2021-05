Accordo di collaborazione tra Destinazione Basilicata e Federalberghi

Un accordo di collaborazione è stato firmato oggi a Potenza nella sede di Confcommercio da Destinazione Basilicata srl, network di imprenditori e professionisti lucani, e da Federalberghi-Confcommercio Potenza. A siglarlo Franco Garofalo per Destinazione Basilicata e Michele Tropiano per Federalberghi-Confcommercio.

Destinazione Basilicata dispone di piattaforme digitali di ultima generazione a servizio delle attività turistiche e dello sviluppo locale e territoriale segnatamente denominate lucanya.com e InCityes.eu (relativamente ai comuni della Basilicata); tali piattaforme costituiscono un modello avanzato di accesso alle informazioni e di illustrazione dei motivi di interesse delle diverse località nonché uno strumento di servizio per gli operatori economici e culturali del territorio.

Federalberghi Potenza / Confcommercio Potenza per l’Italia Imprese ha ribadito l’ interesse a forme di collaborazione e cooperazione con quanti operano per la promozione e lo sviluppo territoriale e ad avvalersi delle tecnologie digitali per perseguire i propri obiettivi di animatori dello sviluppo locale e di promotori del patrimonio materiale e immateriale delle comunità.

Di qui il reciproco interesse a cooperare per generare un ecosistema digitale sostenendo iniziative in grado di far dialogare diversi attori del territorio e soprattutto a fornire ai cittadini residenti ed ai potenziali visitatori un accesso facile ed organico alle informazioni relative alla storia delle comunità, all’offerta di beni e servizi delle imprese lucane, alle proposte ed eventi presenti sul territorio.

Destinazione Basilicata e Federalberghi sono consapevoli dell’esempio virtuoso che tale iniziativa pone in essere offrendo alla comunità lucana strumenti avanzati per una presenza efficace sul web e per una immediata e facile navigazione sull’offerta turistica, artigianale e territoriale della Basilicata e con l’accordo hanno formalizzato una stretta collaborazione. Di tale accordo potranno avvalersi quelle Imprese interessate, che manifesteranno un interesse a poter fruire gratuitamente delle piattaforme digitali.