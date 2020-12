“Abriola città dell’Amore”, un video sulle bellezze paesaggistiche del paese di San Valentino

Un video, uno spot, un trailer tutto da scoprire, che vedremo girare sui social nei primi giorni del 2021. Abriola città dell’Amore. Questo il titolo del video promosso dalla Pro Loco di Abriola diretta da Claudia Dapoto, instancabile presidentessa della struttura culturale del borgo lucano insieme al suo direttivo, la vice presidente Mariangela Pupillo, la segreteria Domenica Zuardi e la scrupolosa Economa Claudia De Stefano.

Fondamentale per la riuscita dello spot l’opportunità concessa dall’Apt di Basilicata, del Comune di Abriola, dell’Unpli ( Unione Nazionale Pro Loco Italiane ) di Basilicata. Un trailer di tre minuti contenente immagini del centro alle porte di Potenza, che testimonia prima la bellezza paesaggistica, poi le due chiese, la Chiesa Madre dove è presente la statua del Santo Patrono di Abriola( San Valentino) e di Monteforte, sita nella zona a nord di Abriola. Un momento di riflessione, di condivisione culturale, paesaggistica, gastronomica e sentimentale che lega due sposi nel segno dell’amore. La coppia di sposi, immortalata dalle fotografie del professionista Giovanni Di Gennaro gira per il paese e mette in evidenza tutto l’amore che una coppia di giovani può manifestare. Sullo sfondo immagini di Abriola, l’Assalto al Castello, le feste di San Valentino, quella in programma nel mese di febbraio e quella in replica per i turisti d’estate, ad agosto.

Un paesaggio da scoprire, tra vicoli suggestivi dove custodiscono il percorso delle street art ritratti su diverse pareti del borgo, centri di aggregazione e eventi che segna il tempo e ferma la macchina del curioso con la necessaria vocazione. Scatti d’autore quelli di Giovanni Di Gennaro che immortalano anche la gastronomia del territorio, legata all’allevamento della podolica, del formaggio, della pasta e del cioccolato…. Prodotti che ne caratterizzano la tradizione tipica locale e segna il percorso-itinerario che qualsiasi turista ammira visitando il paese dell’amore. Un video intenso, brioso, sentimentalmente onirico che punta l’indice sulla tradizione di Abriola e sulla vocazione verso il turismo come quella concernente la Roccia Magica che attira visitatori e fa tanta, tanta tendenza tra i cittadini e i curiosi.

La rievocazione storica dell’assalto al castello con l’eccidio del Barone Federici , le iniziative sportive e territoriali fanno il resto mettendo nelle condizioni gli appassionati di osservare e ammirare dal vivo la leggenda di Abriola. Una leggenda che Claudia Dapoto, punta a rafforzare: “In questo modo abbiamo dato vita ad una nuova forma di cultura e vocazione territoriale. Ringrazio il fotoreporter Giovanni. Sottolineo l’importante lavoro del direttivo specialmente in questo periodo così difficile. Non si esime di ringraziare anche al sindaco Romano Triunfo a don Giuseppe Pronesti , alle comparse che si sono rese disponibili ed alle attività locali che ci hanno aperto le porte per effettuare le riprese per la realizzazione di questo lavoro. Encomiabile è stata la possibilità che è stata offerta dall’Apt di poter produrre queste presentazioni video per sopperire alla mancata realizzazione degli eventi in programma durante l’anno, sempre sostenuta dall’Unpli. Lo spot stesso è stato reso possibile dal lavoro di tutti nonostante la pandemia di coronavirus che ha colpito anche la Basilicata”.

Ecco un’anteprima: