“Abitare la complessità”. Gli studenti e le studentesse dell’IIS “G.Peano” di Marsico Nuovo riflettono sulla policrisi del mondo contemporaneo

Sabato 10 dicembre si è svolto presso l’ I.I.S “G.Peano” di Marsico Nuovo un seminario di approfondimento dal titolo “Ispirati dalla complessità: come comprendere e affrontare la policrisi del mondo contemporaneo”, tenuto dal professore Francesco Bellusci, saggista e docente di Filosofia al Liceo classico “Isabella Morra” di Senise e scrittore su varie riviste, fra cui “Doppiozero”.

Gli studenti e le studentesse della classi quinte del Liceo di Marsico hanno partecipato con interesse alla lectio, finalizzata ad approfondire innanzitutto il tema, sempre più contemporaneo, delle “crisi plurime”, evidenti non solo sul piano ambientale e climatico, ma anche sociale, economico e morale.

La discussione si è sviluppata prendendo spunto da temi attuali, (quali la recente pandemia e la crisi climatica in atto) attraverso i quali si è giunti al concetto di “pensiero complesso”.

È emerso come, per affrontare tali problematiche in una realtà interconessa ed in perpetua evoluzione, sia necessario ricordare e ridare vita al valore della fratellanza e della comunità: solo insieme, guidati da una rinnovata coscienza comune, l’umanità può aspirare alla possibilità di un cambiamento positivo e propositivo.

Abitare la complessità significa, infatti, essere coscienti della fragilità che ci contraddistingue come singoli individui ma, di conseguenza, anche della forza vitale che, solo mediante l’unione armoniosa delle nostre anime sensibili, possiamo mettere in atto. Creare un futuro nuovo è nostro compito e interesse, è nostro diritto e dovere, è un imperativo etico e morale. Il cambiamento deve partire da noi e giungere alle generazioni che verranno, in un flusso vitale che può illuminare nuove e necessarie speranze nel presente e nel futuro che ci attende.

Francesca Maggi

VC del Liceo Scientifico,opzione Scienze Applicate

IIS “G. Peano” di Marsico Nuovo