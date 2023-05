A Viggiano presentazione del volume “Ways of Mercy in Basilicata” il 25 maggio

Al via la presentazione del volume “Ways of Mercy in Basilicata”, edito da Graficom srl ed incentrato sulla Madonna del Sacro Monte di Viggiano ed i culti Mariani lucani. L’evento è in programma per Giovedì 25 Maggio alle ore 19 presso il Teatro comunale “Francesco Miggiano” in via Roma, 30 a Viggiano.

Saranno presenti il Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, il Rettore del Santuario di Viggiano, Don Paolo D’Ambrosio. Interverranno il Vice Sindaco di Viggiano, Paolo Varalla, il Direttore della Struttura di coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi del Consiglio Regionale della Basilicata, Pierluigi Maulella Barrese, i fotografi Antonio e Roberto Tartaglione e l’autrice dei testi, Agnese Ferri.

Le conclusioni sono affidate al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Carmine Cicala.