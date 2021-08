A Viggiano il “14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie”, sabato 11 settembre

Si svolgerà sabato 11 settembre 2021 a Viggiano in piazza Papa Giovanni XXIII, all’ ombra del Santuario regionale della Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano, il 14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, in contemporanea nelle 20 regioni d’Italia e nella Svizzera italiana.

In Basilicata, l’evento è organizzato – così come a livello nazionale dagli omologhi – dal Rinnovamento nello Spirito Santo di Basilicata, dall’Ufficio della pastorale familiare regionale e dal Forum delle associazioni familiari regionale. Sarà presente e celebrerà la Messa conclusiva Mons. Francesco Sirufo, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Acerenza e delegato dalla CEB per la Pastorale familiare regionale.

La modalità sarà “statica” per via delle norme anti-contagio Covid ma si vivrà pienamente lo spirito del Pellegrinaggio.

PROGRAMMA

Prima parte

•Accoglienza ore 16,30

• Canti e preghiere

• Saluto di benvenuto del Rettore del Santuario e del Sindaco di Viggiano o suo incaricato

• Saluto di Mons. Francesco Sirufo, Arcivescovo di Acerenza e delegato CEB per la Patorale Familiare regionale

•Messaggi degli organizzatori del Pellegrinaggio

Seconda parte

•Preghiera del S. Rosario della famiglia

•(al termine) Atto di Affidamento delle Famiglie – Atto di Affidamento dei Bambini all’inizio dell’Anno Scolastico

•Segno dei palloni “W la Famiglia – La Famiglia è Viva”

Terza parte

•Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Francesco Sirufo

•Flambeaux “statico” finale e Benedizione