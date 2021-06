A Spinoso installato mezzo mobile Arpab per monitorare qualità dell’aria

Su richiesta del Sindaco De Luise l’Arpab ha installato una postazione mobile a Spinoso, per monitorare la presenza di emissioni nell’aria, che potrebbero essere la causa dei cattivi odori percepiti dai cittadini dei territori limitrofi al Centro Olio Val d’Agri (COVA). E’ una prima risposta, dopo la campagna di monitoraggio acustico straordinaria durante il fermo dell’impianto ENI, per definire i parametri tecnici generali, ma anche necessaria ad uno studio per il posizionamento di centraline fisse in un prossimo futuro per l’ingresso nel piano di emergenza esterno all’ impianto sottoposto alla Seveso III.