A Sarconi il 23 gennaio incontro con “Cuore Basilicata”

Il prossimo 23 gennaio, alle ore 16, presso la biblioteca comunale di Sarconi messa a disposizione dall’Amministrazione cittadina, Claudia Faverio e Bruno Patierno, assieme al Gruppo di Animazione Territoriale del progetto CuoreBasilicata, desiderano incontrare i media assieme ai Sindaci e Amministratori degli 11 comuni compresi nel progetto CuoreBasilicata e ai cittadini, le associazioni e gli enti del territorio.

Sarà l’occasione per presentare le linee-guida del progetto per il 2020: dai Percorsi Turistici che metteranno in rete gli 11 comuni e saranno proposti al turismo nazionale e internazionale ai corsi di formazione sulla “Comunicazione con il pubblico” rivolto al personale di contatto delle strutture ricettive del territorio; dai corsi di “Alfabetizzazione web” per gli operatori economici, moltissimi attualmente senza un sito web o una presenza social, al progetto di alternanza scuola-lavoro “Blog per Cuore Basilicata” che consentirà agli studenti di realizzare il loro blog personale; dalla realizzazione del documentario destinato ai Festival nazionali e internazionali che sarà girato nei prossimi mesi e che ha già avuto il patrocinio della Lucania Film Commission alle altre iniziative che saranno presentate nel corso dell’incontro. Incontro che servirà anche per raccogliere ulteriori indicazioni e suggerimenti.