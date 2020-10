A Sant’Arcangelo un altro caso di positività. In corso screening di massa su 850 persone

E’ di pochi minuti fa la notizia di un altro cittadino positivo a Sant’Arcangelo. E’ il sindaco Salvatore La Grotta a renderlo noto attraverso il suo profilo facebook.

Cari concittadini mi è stato appena comunicato un altro caso di positività, al momento sono presenti nella nostra comunità un totale di 8 casi positivi. Preciso che l’attuale caso non appartiene alla sfera scolastica, ma a causa di contatti avuti con un caso positivo e dopo aver avvertito qualche sintomo, tipico del covid-19, si è sottoposto a tampone naso faringeo. Domani è in calendario l’ultima giornata dello screening di massa che ha coinvolto l’intera popolazione studentesca delle scuole superiori.

Esprimo la mia soddisfazione per le due giornate appena concluse in cui sono stati effettuati circa 450 tamponi in modalità drive – in, un’iniziativa straordinario per questo territorio. Ritengo che un sistema sanitario affidabile e integro è uno strumento di rassicurazione e di fiducia nelle istituzioni. Ringrazio l’umanità degli operatori delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) che con forte spirito di sacrificio stanno eseguendo i tamponi, oltre a quel capitale umano e sociale costituito dai volontari della protezione civile di Sant’Arcangelo che grazie al loro supporto garantiscono la fluidità delle operazioni. In attesa di conoscere l’esito dello screening e sempre a scopo precauzionale, ho ritenuto opportuno continuare la chiusura selle scuole di ogni ordine e grado fino a mercoledì 14 ottobre.

Concludo nel rinnovare l’appello all’intera comunità a rispettare le attuali norme in materiale di prevenzione: distanziamento sociale e uso delle mascherine anche all’aperto, queste misure rappresentano al momento l’arma migliore per evitare il contagio, cerchiamo di rispettarle.