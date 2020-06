A Potenza nascono “Gli orti urbani”

Con la giornata di oggi, inizia finalmente il periodo della completa “Riapertura”.

La ripartenza offre spunti di creatività insperati.

Uno di questi, riguarda la splendida idea di un’imprenditrice Potentina, la quale ha deciso di mettere a disposizione degli spazi dove poter riscoprire la bellezza della natura unita al sapore unico della sana convivialità.

Ma cos’è precisamente un “Orto Urbano”?

Leggete qui.

A Potenza da oggi è possibile ritagliarsi un piccolo angolo di pace, a due passi da casa. In Via delle Primule, infatti, è appena partito un progetto, ad opera di una imprenditrice locale, che permetterà a chiunque di affittare un “orto urbano”, completo di tutto ciò che serve per dilettarsi in una appagante e divertente esperienza bucolica. Per la prima volta in regione, infatti, è stato organizzato uno spazio, a disposizione di tutti, che permette di coniugare socialità e salute, inclusione sociale ed attività all’aria aperta, divertimento e conoscenza per grandi e bambini.

A disposizione dei cittadini che vogliano cimentarsi in questa esperienza, sono stati predisposti tanti piccoli appezzamenti di terreno (di circa 50 mq ciascuno) con accesso ad una fonte d’acqua. Per i meno esperti è anche garantito il supporto di personale specializzato che potrà dispensare i segreti dell’agricoltura, tramandati di generazione in generazione.

Per chi, non potendo coltivare personalmente l’orticello, non volesse rinunciare comunque al gusto ed alla freschezza degli ortaggi appena colti, magari trascorrendo una piacevole giornata in campagna, sarà possibile anche avvalersi dell’arte e delle sapienti mani di contadini esperti.

Accanto agli orti è stata meticolosamente attrezzata una gradevole area relax, per garantire la socialità degli “aspiranti contadini” in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di distanziamento sociale.