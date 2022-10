A Moliterno scaricabile un’App per i servizi ai cittadini: “Moliterno Smart”

Un’App per tablet e smartphone per migliorare i servizi ai cittadini: si chiama Moliterno Smart ed è scaricabile sia per sistemi android che IOS. Ad annunciarlo con un video, che è anche un tutorial per l’utilizzo, il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino.

“Lo smartphone è uno strumento che accompagna la vita quotidiana dei giovani e meno giovani, attraverso di esso possiamo accorciare le distanze tra Amministrazione, Uffici Comunali e i cittadini, migliorando i servizi erogati” dichiara il primo cittadino moliternese.

Nel video diffuso sui social, vengono evidenziate le principali funzionalità dell’applicazione che consente di effettuare i pagamenti per i principali servizi comunali senza recarsi negli uffici ma tramite pago pa e in maniera telematica.

Inoltre, l’applicazione consente al Comune di inviare notifiche, selezionate in base all’urgenza, migliorando la comunicazione e l’informazione.

Divisa in varie sezioni che riguardano notizie di carattere generale, eventi e appuntamenti (consigli comunali, eventi culturali) ma anche avvisi di emergenza (con una sezione aggiornata quotidianamente con i bollettini della Protezione Civile), l’App consente anche uno sguardo al territorio per residenti e visitatori con la mappa, le notizie su scuole, associazioni, attività e una sezione dedicata al Turismo in fase di aggiornamento.

Oltre ai recapiti e ai contatti diretti con uffici comunali e amministratori, l’APP ha poi una sezione dedicata alla raccolta differenziata (calendario e gestione) con l’utile servizio “dove lo butto” attraverso il quale in base alla tipologia di rifiuto si può conoscere la modalità di conferimento.

Attraverso l’applicazione si potranno inviare segnalazioni allegando anche fotografie, servizio particolarmente utile per controllo del territorio e decoro urbano.

Infine completano i servizi una fotogallery, la sezione social e una dedicata ai sondaggi che potrà essere utilizzata per concretizzare azioni di democrazia partecipata.

“Era un impegno assunto già in campagna elettorale” conclude Rubino “poter migliorare sempre e costantemente i servizi attraverso la digitalizzazione.” Gli fa eco il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico Angelo Zambrino: “Moliterno smart è solo un primo passo di tanti altri servizi che miglioreremo anche grazie ai finanziamenti ottenuti nell’ambito del PNRR relativi alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”.