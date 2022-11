A Moliterno lo spettacolo teatrale “Uno nessuno centomila” con Enrico Lo Verso

Domenica 13 novembre 2022 alle ore 18 al teatro Pino di Moliterno è in programma lo spettacolo teatrale “Uno nessuno centomila” con Enrico Lo Verso, adattamento e regia Alessandra Pizzi, con il Patrocinio del Comune di Moliterno. Di seguito i particolari.

L’attore siciliano Enrico Lo Verso, porta il “suo” Pirandello a Moliterno, in un tour nazionale per la valorizzazione dei piccoli borghi.

A sei anni dal debutto, dopo oltre 500 repliche nei più importanti festival e teatri nazionali ed internazionali e oltre 400.000 spettatori, continua con successo la tournée dello spettacolo con cui l’attore palermitano rende omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi, portando in scena la sua opera chiave.

Lo spettacolo “evento” che ha realizzato oltre 500 sold out in Italia e all’Estero, coinvolgendo oltre 400.00 spettatori, tra repliche serali e matinèe. Insignito di premi e riconoscimenti, come il premio Franco Enriquez (ed. 2017) e il Premio Delia Cajelli per il teatro (ed. 2018), scritto in occasione del 150esimo anniversario della morte di Luigi Pirandello, da oltre 6 anni in tournèe, continua a conquistare l’attenzione del pubblico e della critica. Merito di una riscrittura “minimal” ed essenziale (curata da Alessandra Pizzi, anche regista dello spettacolo) che è riuscita a “ridare vita” ai personaggi del romanzo in forma nuova ed attuale, tutti inseriti nel racconto delle vicende di un solo uomo, che è poi tutti. Ed è riuscita così a convincere un Enrico Lo Verso, ormai assente dalle scene teatrali da oltre un decennio, a dare corpo e voce a tutta la vicenda. Enrico Lo Verso, torna così in teatro con uno spettacolo classico, ma estremamente attuale, parla di maschere e di crisi dell’io, ma lo fa con la leggerezza e il sarcasmo necessari a conquistare gli spettatori che tornano, e ritornano, a vedere lo spettacolo. Un fenomeno inconsueto quello attivato dallo spettacolo che registra il sold out ovunque e che vanta la presenza di pubblico che ha già visto lo spettacolo tante, e tante, volte. Un’ operazione teatrale ben riuscita, di facile allestimento e di grande resa, che ha contribuito, forse, anche al recupero e alla conoscenza (specie tra i giovani), di uno dei più importanti esponenti del nostro Paese. Lo spettacolo, come è stato definito dalla critica, è una seduta di psicanalisi, in cui un conturbante, quanto istrionico Lo Verso, attraversa i meandri della conoscenza e restituisce al pubblico risposte, quelle semplici che fanno parte della nostra quotidianità, ma a cui spesso, presi dalle sovrastrutture sociali, non sappiamo guardare. In 70 minuti la fisicità dell’attore irrompe sul palco, né manca l’omaggio a quella sicilianità a cui, Pirandello prima, Alessandra Pizzi poi, e Lo Verso dopo, guardano con affetto e con quel giusto umorismo, come lo stesso autore di Girgenti ci ha insegnato a fare.

Prenotazioni al numero 3279097113

Biglietterie:

On line www.ciaotickets.com

Oppure presso la biglietteria del teatro (la sera dello spettacolo dalle ore 16.00) : Piazza Antonio de Biase, 3, 85047 Moliterno.

È possibile acquistare i biglietti a prezzi vantaggiosi sull’APP OROSPAY, oppure invia un messaggio WhatsApp al 320 9788779