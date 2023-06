A Grumento Nova un murales su Aurora Sanseverino e la storia antica di Grumentum

Nell’ambito di una attività promossa dal Gal Lucania Interiore e dall’Associazione “Appartengo” di Stigliano, il Comune di Grumento Nova ha ospitato per una settimana l’artista Colombiana Ela Rincon, per la prima volta in Italia e notissima per le sue creazioni alcune sponsorizzate da notissimi marchi, quali Adidas, Nespresso e Nike.

Il tema scelto, con la collaborazione del Forum dei Giovani, ha riguardato la storia dell’antica Grumentum e di Saponara di Grumento.

Ela Rincon con i colori tipici dei suoi murales, ha utilizzato una parete di 150 mq dell’ex scuola elencare in Via Roma.

Il disegno rappresenta Aurora Sanseverino con, nella mano sinistra, un fiore di Saponaria officinalis da cui deriverebbe il nome di Saponara di Grumento. Nella mano destra la penna con cui compone poesie. Il fiore sull’occhio è tipico dei murale dell’artista Ela Rincon. Sui vestiti elementi decorativi del mosaico delle terme imperiali dell’antica Grumentum. In basso a destra un richiamo all’ingresso dell’anfiteatro.