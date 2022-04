A Grumento Nova le strategie di sviluppo turistico dei Comuni di CuoreBasilicata

Un pubblico attento e numeroso ha gremito nel pomeriggio del 27 aprile il Salone del Castello San Severino di Grumento Nova, in occasione dell’incontro “Sviluppo di strategie turistiche verso Buyer e Tour Operator” organizzato da Cuore Basilicata, il progetto sostenuto da Eni e realizzato in sinergia con le Amministrazioni dei Comuni patrocinatori.

L’incontro era stato preceduto il giorno prima da una riunione preparatoria con le Amministrazioni comunali a cui hanno partecipato Sindaci e Assessori di Grumento Nova, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno. Ai loro interventi si sono aggiunti ieri quelli dei Sindaci di Tramutola, Luigi Marotta, Calvello, Anna Maria Falvella e Gelsomina Sassano, primo cittadino di Marsico Nuovo, oltre al Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice che ha aperto l’incontro. Inoltre sono intervenuti, tra gli altri, gli operatori economici e culturali del territorio e i rappresentanti di associazioni, le Proloco di Grumento Nova e Viggiano, il direttore del museo Archeologico Alta Val d’Agri, Francesco Tarlano, Antonio Racioppi, in doppia veste, come neo eletto presidente di Agia giovani – Cia Basilicata e presidente del Consorzio del Fagiolo Igp di Sarconi, che nel suo intervento ha sottolineato la forte vocazione imprenditoriale del territorio nel comparto agricolo, il presidente del consorzio turistico Alta Val d’Agri nonché responsabile di Federalberghi, Michele Tropiano, assieme al Presidente del Consorzio di tutela del Canestrato di Moliterno, Angelo Petrocelli e a Mario Fulco in rappresentanza della CGIL Val d’Agri.

Al centro del dibattito l’implementazione di proposte e strategie di sviluppo dei rapporti con buyer e tour operator italiani e stranieri, anche a seguito della partecipazione di Cuore Basilicata alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), ospite dello stand di APT Basilicata, e alla definizione di 3 proposte di itinerari, visibili e scaricabili anche sul sito CuoreBasilicata.it, che mettono in rete gli 11 Comuni dell’area. Gli itinerari sono stati presentati alla BMT assieme a un video promozionale con Voice Over di Jacopo Fo. Itinerari modulari, destinati ciascuno a un target specifico, che possono essere progressivamente implementati e arricchiti con nuove proposte. Obiettivo: valorizzare l’offerta turistica dei Comuni in maniera unitaria ed integrata, mettendo a sistema le peculiarità che ogni località offre, al fine di aumentare l’attrattività turistica del territorio valligiano. E’ da sottolineare come la partecipazione a BMT, una “prima” assoluta per quest’area, stia già producendo i primi risultati con l’arrivo di comitive attratte dagli itinerari proposti da Cuore Basilicata.

Il primo cittadino di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, ha rimarcato la necessità e l’impegno per “la ripresa di un’economia che è già presente in parte nella Valle, dal punto di vista paesaggistico, storico-culturale ed enogastronomico”. “C’è tanta bellezza nei nostri comuni – ha detto Imperatrice – bisogna far crescere organizzazione e imprenditorialità”.

Ha seguito la presentazione di un videoracconto del ricco patrimonio di Grumento Nova: dal parco archeologico al museo nel cuore della storia grumentina, al percorrere delle tradizioni e dei saperi della comunità.

Prima dell’apertura del dibattito ha presentato l’intenso programma di Cuore Basilicata per il mese di maggio il coordinatore, Bruno Patierno: il lancio on line del docufilm “Due ma non due” del regista Iacopo Patierno, testimonianza del territorio valdagrino, che sarà reso visibile in Italia e all’estero dopo essere stato premiato anche in occasione della Mostra del Cinema di Venezia; la seconda edizione del riconoscimento “Qualità Lucana” che esalta le eccellenze del territorio nella vetrina digitale del sito del progetto; la presentazione dei video “Memorie del Cuore della Basilicata”, realizzati da studenti e studentesse degli Istituti Superiori di Marsico Nuovo e Moliterno per raccogliere le memorie orali degli anziani in un benchmark con il presente e, ancora, il lancio della nuova web serie “Cuori Lucani” che sarà proiettata in prima assoluta alla fine di maggio nei Comuni della Valle per essere poi presentata sui media e ai Festival italiani e stranieri: sette storie di persone che vivono con passione il rapporto con il loro lavoro e la loro terra.

A ricordare le iniziative già sviluppate da Cuore Basilicata, lo scrittore e attore Jacopo Fo che ha sottolineato come “l’intenso ed efficace lavoro di comunicazione e promozione realizzato da Cuore Basilicata abbia bisogno di “gambe” economiche e imprenditoriali sempre più solide per rafforzare l’offerta turistica, a partire dalla implementazione con offerte economiche legate agli itinerari che abbiamo costruito, destinati non solo ai visitatori ma anche al canale dei buyer e dei tour operator”. Interessanti anche gli interventi dei Sindaci di Marsico Nuovo, Calvello e Tramutola, nel rimarcare “l’impegno delle Amministrazioni nell’organizzare e mettere in rete l’offerta turistica della Val d’Agri e Val Camastra e la necessità di un apporto sempre maggiore di capacità imprenditoriali nel settore turistico”.

Un pomeriggio fertile sul piano delle proposte, tese a esaltare le grandissime potenzialità: dal ricco patrimonio storico culturale (Borghi, museo nazionale dell’Alta Val d’Agri, Parco Archeologico, siti culturali, MAM…) a quello naturale (Parco nazionale dell’Appennino Lucano, percorsi naturalistici…) e religioso (cammini, chiese e luoghi sacri) fino alle eccellenze enogastronomiche (Fagiolo di Sarconi, Canestrato di Moliterno, vino Terre Alta Val d’Agri, Caciocavallo podolico, assieme agli altri prodotti tipici della Valle). Inoltre la possibilità di tour anche con percorsi “slow” all’aria aperta: nordic walking, birdwatching, trekking, arrampicate, come ha ricordato l’imprenditrice Vittoria Scote, produttrice di confetture con l’impresa “Per Boschi e Contrade” che, ha detto: “bisogna creare percorsi nuovi e originali per i visitatori che siano fortemente legati alla splendida natura del nostro territorio”.

Bruno Patierno in conclusione ha sottolineato che “il dibattito ha fatto emergere una serie di proposte che mettono al centro la necessità di un ulteriore sviluppo imprenditoriale dell’area, segnatamente nel comparto turistico. Non bisogna perdere le opportunità che sono offerte in questo ambito anche dalle misure di sostegno finanziario offerte dallo Stato e non solo, in particolare per territori come quello dell’Alta Val d’Agri e della Val Camastra. Prossimamente Cuore Basilicata, d’intesa con gli enti del territorio, lancerà una call per raccogliere idee e candidature in questo ambito da parte di giovani e non, con l’obiettivo di affiancarle e sostenerle.”