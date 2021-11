A Grumento Nova l’allenatore delle Juventus Women Joe Montemurro, il Sindaco: “bella pagina per lo sport della Val d’Agri”

Gradita visita questo pomeriggio a Grumento Nova di Joe Montemurro, allenatore della squadra femminile della Juventus.

Joseph Adrian Montemurro, il nome completo, è nativo di Grumento Nova. I suoi genitori, nati entrambi a Grumento Nova, sono partiti per l’Australia negli anni ’50, stabilendosi a Melbourne, dove sono nati Joe e i suoi due fratelli.

Da giugno di quest’anno allena la Juventus Women, con ottimi risultati, visto che la squadra è prima in classifica nel campionato con 9 vittorie su 9.

“Una bella pagina per lo sport della Val d’Agri e per l’orgoglio di Grumento Nova nell’ospitare un suo figlio che tanto lustro sta dando al calcio nazionale e mondiale”, le parole del primo cittadino di Grumento Antonio Imperatrice.

Commozione in sala nel ricordo appassionato di anni e di estati trascorse insieme con tanti amici di sempre che hanno colto l’occasione anche per incontrarsi per questo evento.

Numerosa è stata la presenza di tifosi juventini e non, come lo Juventus club “Alessandro Del Piero” Val d’Agri, e della squadra di calcio femminile dell’ASD Viggiano.

Il sindaco Imperatrice ha voluto consolidare il rapporto tra Joe Montemurro e la sua Comunità con una targa ricordo dell’evento ed un bassorilievo in ottone raffigurante “Il Cavaliere di Grumentum” esposto al British Museum di Londra, simbolo internazionale della Storia dell’antica Grumentum.