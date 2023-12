A Grumento Nova il 5 e 6 dicembre la VI edizione del “Corso di Alti Studi del Mediterraneo”

L’Istituto Internazionale Jacques Maritain, in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata, organizza il Corso di Alti Studi del Mediterraneo. Nella giornata di apertura dei lavori, il prossimo 5 dicembre, sarà presentato il libro « Umanizzare la modernità. Un nuovo modo di pensare al futuro », di Francesco Bellusci e Mauro Cerruti, Raffaello Cortina Editore. Oggi stiamo vivendo una crisi di democrazia e di pace, l’invasione dell’Ucraina, la riesplosione del conflitto israelo- palestinese, la sfida globale delle grandi migrazioni, la necessità di governare il cambiamento climatico, tutto questo forse ci impone di pensare a un nuovo paradigma?

Nella giornata del 6 dicembre, sempre alle 17.00, la tavola rotonda avrà come tema “Educare alla pace la generazione Z”. Cosa si aspetta dagli adulti la Generazione Z e chi sono i nati tra il 1997 e il 2010? Aperti e appassionati, sono tendenzialmente inclusivi, vicini alle questioni civiche e sociali, sono sempre stati in prima linea quando si è trattato di scendere in piazza per sostenere i diritti delle minoranze, colmare il gender gap o sensibilizzare sulla salvaguardia della biodiversità. Fragili ma carichi di entusiasmo, sono anche caparbi, tendono a voler fare la cosa giusta senza mai stancarsi di provarci, e ciò non per mettersi in mostra ma perché animati dal desiderio di risvegliare una società intorpidita e rigenerare un futuro denso di significati. Super tecnologici, per i nati dopo il 1995 l’informazione è protagonista sui social. Non sfogliano quotidiani, non seguono notiziari tv. Purtroppo tra loro serpeggia il clima dell’antipolitica, non credono nei partiti dai quali non si sentono rappresentati. Delusione e disincanto portano ad una distanza e a una disaffezione verso la politica tradizionale e conducono i giovani a manifestare i loro ideali secondo modalità meno convenzionali, flash mob, catene virtuali di protesta ecc. Ma come possiamo aiutare questi ragazzi a diventare “Costruttori di pace”?

Il Corso di Alti studi del Mediterraneo si terrà presso il Salone di Corte “Aurora Sanseverino” in Piazza Umbero I, Grumento Nova, PZ, il 5 e il 6 dicembre 2023, ore 17.00