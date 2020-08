A Calvello obbligo di mascherine anche all’aperto. L’ordinanza del Sindaco Falvella

Dopo i due casi di positività nuove misure restrittive nel comune di Calvello con l’Ordinanza numero 26

Con decorrenza 14 Agosto e fino a nuove disposizioni. Salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici Comunali:

1. Obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) anche all’aperto. Non sono soggetti all’obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A questi fini, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in material’ multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscono confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

2. Sanificazione della Casa Comunale e dello Sportello del cittadino;







3. Divieto di visite alla Casa Famiglia;

4. Divieto di gioco di carte in qualunque attività aperta al pubblico sul territorio comunale;

5. Divieto di accesso ai minori (fino a 10 anni ) ai parchi giochi e ai giochi pubblici e al campetto di calcio se non accompagnati da un adulto responsabile che garantirà il rispetto delle norme di distanziamento dei minor! affidatigli;

E fatto obbligo ai cittadini di evitare assembramenti, di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare la mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico.

I titolari di locali aperti al pubblico devono vigilare al fine di evitare assembramenti all’interno ed in prossimità dei locali e dell’aree di occupazione suolo pubblico ad essi assegnati.

