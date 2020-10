Coronavirus: A Brienza chiuso il Comune, si è ancora in attesa degli esiti dei tamponi

A Brienza sono 28 i contagi: la maggior parte nella casa di riposo San Giuseppe, più un dipendente comunale e un ragazzo che frequenta la scuola comunale. Due sono le persone ricoverate in ospedale a Potenza.

Sta creando non poca apprensione l’attesa degli esiti dei tamponi effettuati tre giorni, tant’è che il sindaco, Antonio Giancristiano, non essendo ancora arrivati i risultati dei test nasofaringei ha disposto in via precauzionale la chiusura della casa comunale fino al ricevimento dell’esito.

Le funzioni comunali essenziali vengono garantite attraverso gli strumenti informatici e l’attività viene espletata a distanza, in modalità “Smart – Working”.