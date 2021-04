Operatori lucani dello spettacolo :”Necessario fare gruppo per superare insieme questo periodo drammatico.”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma degli operatori lucani dello spettacolo.

Il 24 aprile 2021 ha avuto luogo un incontro degli operatori dello spettacolo di Basilicata, in particolare le imprese operanti nella fornitura e allestimento delle tecnologie audio, luci, video, strutture per realizzare qualsiasi tipo di evento e spettacolo, ed agenzie di animazione e spettacolo. L’incontro promosso dal gruppo WhatsApp “Operatori Spettacolo Basilicata” creatosi a causa della situazione pandemica, ha avuto luogo per un comune obiettivo: la volontà di fare rete e gruppo per risollevare un settore quasi scomparso a causa della pandemia, un settore spesso non capito e per il quale ci vorrebbe una vera e propria rivoluzione legislativa nazionale per regolamentarlo in modo opportuno. Ad ogni modo poco è stato fatto dalle istituzioni locali e nazionali per sostenere concretamente decine di imprese con tanti investimenti importanti, tanti lavoratori assunti e tante famiglie che da oltre 14 mesi stanno vivendo una situazione davvero drammatica. Durante l’assemblea sono nati molteplici spunti di riflessione, tutti incentrati sul fare gruppo per una crescita comune. La pandemia ha portato ad una riflessione più ampia tre le imprese dello spettacolo, che per la prima volta in assoluto hanno trovato la volontà ed il coraggio di riunirsi, di guardarsi in faccia e di trovare una strada comune da percorrere insieme. Si è parlato anche di soluzioni volte al futuro e al post pandemia, quando si ripartirà davvero, soprattutto la volontà di intraprendere un dialogo costruttivo, facendo cultura di questo mestiere con i clienti e soprattutto gli enti locali, per far si che venga data la giusta dignità ad una categoria fatta da molteplici elementi concatenati tra loro: imprese di service, agenzie di spettacolo, tecnici, fonici, lighting designer, backliners, artisti, scenografi, elettricisti, mestranze varie, tutti accomunati da tanta passione, fatica ed investimenti cospicui. L’incontro si è concluso con l’obiettivo di essere un primo punto di partenza per creare un’associazione di categoria di Basilicata, magari affiliandosi ad associazioni nazionali già esistenti, in modo da dare il proprio apporto culturale e imprenditoriale anche a livello nazionale.