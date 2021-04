Campagna Vaccinale, Zipparri :”Bochicchio ha ottenuto risultati importanti, prosegua il suo lavoro.”

Nei giorni scorsi, si è parlato delle possibili dimissioni anticipate del Direttore Generale dell’Asp Lorenzo Bochicchio.

Nelle ultime ore si allarga il fronte degli amministratori locali pronti a manifestare solidarietà al dirigente, invitandolo a proseguire il suo lavoro soprattutto nell’ottica del completamento della campagna vaccinale in corso.

In questo senso, risultano molto chiare le parole del Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri.

Qui di seguito la nota a firma del primo cittadino.

“Da Sindaco di Marsicovetere esprimo piena solidarietà al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Potenza, Dr. Lorenzo Bochicchio. Il mio auspicio, in uno a quello dell’Amministrazione comunale che rappresento, è che il manager dell’azienda sanitaria, strutturata da un sistema distrettuale articolato, in una provincia che ha un territorio esteso e complesso per orografia e gap infrastrutturale, possa proseguire il suo percorso con l’impegno, la competenza e la professionalità di cui è dotato. Il lavoro messo in campo dal dirigente, nonostante il perdurare di una emergenza pandemica da COVID-19, ha nell’ultimo anno ottenuto risultati significativi grazie all’impegno costante del personale sanitario ed amministrativo dell’azienda, in linea con le azioni messe in campo. La collaborazione dell’ASP con le Amministrazioni locali più volte attivata, è stata e sarà la leva strategica per ottimizzare le attività territoriali di un sistema sanitario in grado di offrire risposte ai bisogni della salute dei cittadini, con i servizi di assistenza domiciliare, ormai indispensabili per le fasce più deboli delle nostre comunità.”